Henry Cavill nu îl va mai interpreta pe Superman, potrivit The Hollywood Reporter

Actorul britanic Henry Cavill, care l-a interpretat pe Superman în trei filme pentru studioul Warner Bros., nu va mai juca rolul acestui supererou, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citată de EFE.



Surse consultate de publicaţie asigură că Henry Cavill a renunţat definitiv la acest personaj, după ce a jucat în 'Man of Steel' (2013), 'Batman v. Superman' (2016) şi 'Justice League' (2017), deşi nici studioul şi nici actorul nu au confirmat ştirea.



Studioul a încercat recent să-l contacteze pe Cavill pentru o mică apariţie în 'Shazam!', un film din universul cinematografic bazat pe DC, a cărui premieră va avea loc anul viitor, însă negocierile între agenţii actorului şi studio nu au ajuns la bun sfârşit.



Acest demers ar fi determinat Warner Bros. să nu mai mizeze pe actorul britanic pentru viitoarele apariţii Superman.



Atenţia Warner Bros. se îndreaptă acum spre filmul 'Supergirl', care va prezenta începuturile acestei supereroine.



Potrivit The Hollywood Reporter, studioul nu are prevăzut un alt film axat asupra Superman în următorii ani.



"Superman este ca James Bond, după o perioadă de timp trebuie să găseşti noi actori", a declarat revistei o sursă a studioului Warner Bros.AGERPRES