În așteptarea Oscarurilor 2020. Un pocker de filme: Tarantino, Joker, Scorsese și Mendes

Seara Premiilor va avea loc pe 9 februarie, la Dolby Theatre din Los Angeles. În cursa pentru noaptea Oscarurilor, filmele care au obținut mai multe candidaturi sunt Joker, de Todd Phillips, C'era una volta... a Hollywood, de Quentin Tarantino, The Irishman, de Martin Scorsese și 1917, de Sam Mendes (toate având câte 10 candidaturi, iar Joker, 11). Pelicula sud-coreană Parasite, în regia lui Bong Joon Ho, a obținut șase candidaturi.

11 nominalizări pentru Joker, Joaquin Phoenix către Oscar

Filmul învingător la Mostra de la Venezia, câșigătorul Leului de Aur, are cele mai multe candidaturi, printre care Joaquin Phoenix, dat ca favorit. Nominalizat alături de Leonadro DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Pryce, Joaquin Phoenix - marele învingător de la Golden Globes - tocmai și-a retras de două zile Critics Choice Award, cucerind inima criticilor și a publicului.

Tarantino, cu 10 nominalizări pentru C'era una volta... a Hollywood, aduce un omagiu lumii cinematografice în care a crescut, amintind, totodată, un film despre tragedia uciderii actriței Sharon Tate.

Maestrul Scorsese, la cota 10 cu The Irishman, cu ''bravii lui băieți'', genialii De Niro, Al Pacino și Joe Pesci a obținut nominalizări numai pentru Al Pacino și Joe Pesci, dar nu și pentru De Niro, la categoria Cei mai buni actori în rol secundar. ''Sunt onorat pentru faptul că The Irishman a fost apreciat de Academie, întrucât în acest film am pus totul, multă, multă dragoste'', afirma regizorul. The Irishman povestește istoria unui killer din Philadelphia, Frank Sheeran (interpretat de Robert De Niro), și raportul său cu Jimmy Hoffa (Al Pacino).

''Filmul îmbrățișează 40 de ani de viață americană. Am crezut că există o societate ideală, pe care doream să o descopăr, dar mi-am dat seama că ea nu există. Am învățat că trebuie să ne respectăm reciproc: o utopie. Pentru prima dată, acord un rol important politicii. În film se vorbește despre familia Kennedy, despre Castro, despre Nixon… Se explică înspre ce vrea să meargă America. Cu toate acestea, filmul meu este focalizat pe individ, pe dilema umană, pe conflictul moral. Am crescut într-un cartier devastat de alcool, unde se puneau bombe în localuri, în care lumea murea pe stradă. Fiecare zi era o tragedie, dar lumea încerca să trăiască. Toate aceste tragedii făceau parte din viața noastră. Îmi amintesc că atunci când eram copil, muzica era principala formă de comunicare artistică. Părinții mei aparțineau clasei muncitoare, care nu era obișnuită să citească. Dar existau cinematograful, radioul…

De la fiecare fereastră ieșea muzică, dar cea mai grozavă era cea din filme, de care eram vrăjit. De aceea, în filmul meu, este multă muzică. Iar culoarea din The Irishman e una barocă, ce amintește de Caravaggio. De aceea are o fascinație misterioasă. În acei ani, străzile New York-ului nu erau prea luminate. Eu am crescut în obscuritate. Când eram copil, parcurile de divertisment erau locuri fantastice, în care trăiau eroii mei. Aș vrea ca tinerii să știe că aceste filme nu reprezintă adevăratul cinema, ci altceva. Dar nu aș spune alte filme'', declara într-un interviu acordat lui Paolo Meregetti, Scorsese, concluzionând: ''Am lucrat pentru această peliculă cinci ani. Iar Al Pacino se temea că va muri înainte de sfârșitul filmului. De aceea o consider o peliculă testament.''

Mendes și Primul Război Mondial. 10 nominalizări pentru 1917, care în Statele Unite a reușit să învingă Star Wars.

Șase candidaturi pentru Povestea unei căsnicii, de Noah Baumbach, cu Scarlett Johansson și Adam Driver, într-o povestire a sfârșitului unei iubiri.

Actrițe nominalizate la Oscar 2020: de două ori Scarlett Johansson, protagonista Poveștii unei căsătorii și actriță în rol secundar în Jojo Rabbit (comedie neagră despre nazism). Alte colege sunt Cynthia Erivo, pentru Harriet, Saoirse Ronan, pentru Little Women, Charlize Theron, pentru Bombshell și Renee Zellweger, favorită pentru Judy. Între actrițele în rol secundar le întâlnim pe Kathy Bates, în filmul lui Clint Eastwood, Richard Jewell, Laura Dern, pentru Istoria unei căsnicii, Florence Pugh, pentru Little Women și Margot Robbie, pentru Bombshell.

Actori: există și Banderas

Între favoriți, Joaquin Phoenix, pentru cel mai bun actor, alături de Leonado DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Pryce - pentru rolul din Cei doi Papi (interpretează rolul Papei Bergolio), dar și Antonio Banderas, un alter ego al lui Pedro Almodovar în Dolor y Gloria.

Printre actorii în rol secundar îi întâlnim pe Tom Hanks, pentru A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins, pentru rolul Papei Benedict al XVI-lea din Cei doi Papi, Al Pacino și Joe Pesci, pentru The Irishman. Dar să nu îl uităm nici pe Brad Pitt, în pelicula lui Tarantino.

Surpriza filmelor de animație la aceste nominalizări destul de echilibrate vine odată cu producția de animație Frozen 2, alături de Regele Leu, acesta din urmă apreciat și pentru extraordinarele efecte vizuale.

La categoria Cel mai bun film: Joker, The Irishman, Parasite, Little Women, Once Upon A Time... In Hollywood, Ford V Ferrari, Jojo Rabbit, Marriage Story, 1917.

La categoria Cel mai bun actor: Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCaprio (Once upon a Time...in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) și Jonathan Pryce (Cei doi Papi).

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal: Scarlett Johansson, în Marriage Story, Cynthia Erivo, în Harriet, Saoirse Ronan, în Little Women, Charlize Theron, în Bombshell și Renée Zellweger, în Judy.

Netflix, care a câștigat primul său Oscar în 2018, cu pelicula Icarus, se ia la trântă acum cu marile studiouri de film, cele două producții - The Irishman și drama despre divorț Marriage Story - obținând, în total, nu mai puțin de 24 de nominalizări. Un Oscar câștigat la categoria rezervată celor mai bune filme ar propulsa reputația Netflix și ar atrage, fără îndoială, și alți regizori și actori celebri în producțiile acestei companii. Însă Netflix s-a pus rău cu proprietarii cinematografelor, insistând ca producțiile sale să fie lansate în același timp atât în cadrul serviciului de streaming, cât și în cinematografe, sau acceptând, pentru difuzarea în streaming, doar întârzieri de cel mult câteva săptămâni după ce aceste producții sunt lansate în cinematografe.

Se anunță o ediție de excepție, aceasta din 2020, o nouă provocare între noul și vechiul Hollywood: cu 24 de candidaturi, în total.