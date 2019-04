Începe Cinepolitica 2019! Filme de ficțiune, documentare și lung metraje sub sloganul „Not so politically correct”

Cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de Film Cinepolitica va începe joi, 18 aprilie, cu proiecția celui mai nou film regizat de Yury Bykov, “Fabrica” / “The Factory”. Evenimentul va avea loc începând cu ora 20.30, la Cinema Elvire Popesco din București.

Până pe 21 aprilie, vor rula cele mai noi și puternice filme cu tematică predominant politică, lungmetraje, filme de ficțiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically correct”.

“Fabrica / The Factory” ne face părtași la drama unui grup de muncitori neplătiți cu lunile, care hotărăsc să-și răpească șeful, pentru a-și recupera salariile și respectul de sine; filmul va rula în deschiderea ediției 2019 a Cinepolitica.



Competiția Cinepolitica 2019

Șapte filme noi, puternice și apreciate la cele mai importante festivaluri de film, vor concura pentru trofeul Cinepolitica 2019. Printre acestea se numără și documentarul - Omul Roșu (r. Mugur Vărzariu) - ce spune povestea românului Petre Ignatencu, care speră să reînvie spiritul Partidului Comunist.

Din competiția Cinepolitica 2019 mai fac parte și “Libre” (regia Michel Toesca), un documentar despre libertate și activism, “The dive” - filmul de debut al regizorului Yona Rozenkier, “Murer: Anatomy of a trial” (regia Christian Frosch), o radiografie a unuia dintre cele mai controversate procese din istoria Austriei și multe altele.

În acest an, juriul competiției este format din Bogdan Ficeac - scriitor, scenarist și jurnalist român, Sever Voinescu - jurnalist și analist politic și Dumitru Borțun - Doctor în Filosofie și Conferențiar la SNSPA.



Filmul de închidere - The Captain

The Captain / Căpitanul, în regia lui Robert Schwentke, va închide Festivalul Cinepolitica 2019. Filmul, bazat pe întâmplări reale, spune povestea abominabilă a unui soldat german aflat în mijlocul haosului din ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. În plin proces de dezertare, Herold fură identitatea unui căpitan SS, transformând evadarea într-un avantaj personal. Imaginea este uluitoare, regia pe măsură iar rolul principal este jucat magistral. Proiecția va avea loc duminică, 21 aprilie, de la ora 20.30, la Cinema Elvire Popesco.