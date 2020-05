Independența Film vine la tine acasă cu Parazit și alte filme premiate cu Palme d’Or

Independența Film, casa de distribuţie care promovează în România de peste 20 de ani filme independente de referință, aduce acum și pe Vimeo cele mai bune titluri din portofoliul companiei. Printre acestea se numără 6 filme câștigătoare ale Palme d’Or, inclusiv filmul anului 2019, Parazit.

Premiate la Cannes, Veneția, Berlin sau pur și simplu producții independente cu succes la public, filmele distribuite de Independența Film de-a lungul anilor vor fi disponibile pe https://vimeo.com/independentafilm. Costul unui bilet pentru un film este de 3$, iar utilizatorul poate vedea filmul într-un interval de 3 zile.

Premianții de la Cannes

Pe contul Vimeo al Independența Film, care va fi actualizat constant cu noi titluri, sunt disponibile pentru moment 14 filme, dintre care 6 premiate cu Palme d’Or:

● Parazit/ Parasite (r. Bong Joon-Ho, Coreea de Sud, 2019);

● O afacere de familie/ Shoplifters (r. Hirokazu Koreeda, Japonia, 2018);

● Pătratul/ The Square (r. Ruben Östlund, Suedia-Germania-Franța-Danemarca, 2017);

● Eu, Daniel Blake/ I, Daniel Blake (r. Ken Loach, Laura Obiols, Marea Britanie-Franța, 2016);

● Dheepan (r. Jacques Audiard, Franța, 2015);

● Adèle: Capitolele 1 și 2/ La vie d'Adèle (r. Abdellatif Kechiche, Franța-Belgia-Spania, 2013), Marele Premiu la Cannes.

Catalogul de filme, care va primi titluri noi în perioada următoare, conține cele mai apreciate producții distribuite de Independența Film în ultimii ani pe marile ecrane:

● Durere și glorie/ Dolor y gloria (r. Pedro Almodóvar, 2019) - Cannes 2019, Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal (Antonio Banderas);

● Paradisul, probabil/ It Must Be Heaven (r. Elia Suleiman, 2019) - Cannes 2019, Premiul FIPRESCI și Mențiune Specială;

● Războiul Rece/Cold War (r. Pawel Pawlikowski, 2018) - Cannes 2018, Premiul pentru cel mai bun regizor;

● Sub lacul de argint/ Under the Silver Lake (r. David Robert Mitchell, 2018) - Cannes 2018, nominalizat la Palme d’Or 2018, și Mențiune Specială la Sitges 2018;

● Toată lumea știe/ Todos lo saben (r. Asghar Farhadi, 2018) - Cannes 2018, nominalizat la Palme d’Or;

● Capernaum - Haos și speranță/ Capernaum (r. Nadine Labaki, 2018) - Cannes 2018, Premiul Juriului;

● Uciderea cerbului sacru/ The Killing of a Sacred Deer (r. Yorgos Lanthimos, 2017) - Cannes 2017, Premiul pentru cel mai bun scenariu;

● În întuneric/ In the Fade (r. Fatih Akin, 2017) - Cannes 2017, Premiul pentru cea mai bună actriță (Diane Kruger).