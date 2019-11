Între 21 și 27 noiembrie la ZILELE FILMULUI GERMAN #ZFG14 te poți întâlni cu realizatorii filmelor din selecție

Organizată de Goethe-Institut, cea de-a 14-a ediție a ZILELOR FILMULUI GERMAN va avea loc între 21 și 27 noiembrie la Cinema Elvire Popesco. Selecția de anul acesta este realizată de Andrei Șendrea și cuprinde 12 dintre cele mai noi producții sau coproducții germane.



Ca în fiecare an, spectatorii vor putea întâlni o parte dintre realizatorii filmelor proiectate și vor putea discuta cu aceștia la finalul lor. Astfel, anul acesta îi vom avea la București pe: Claus Reichel – producătorul filmului Oray, Christian Klandt – regizorul filmului Leif in Concert – VOL.2 și producătorul acestuia – Martin Lischke, Lucia Chiarla și Eva Löbau – regizoarea și, respectiv, actrița din rolul principal din Reise Nach Jerusalem și regizorul filmului Sunset Over Mulholland Drive – Uli Gaulke. Vă veți putea întâlni cu toți la Cinema Elvire Popesco, după proiecțiile filmelor lor.



Ediția de anul acesta se va încheia cu proiecția filmului Der Junge muss an die frische Luft | Băiatul trebuie să iasă la aer ce urmărește povestea lui Hans-Peter, un băiat de nouă ani, ușor cam grăsuț, care are o mare pasiune: să-i facă pe oameni să râdă. În urma pierderii simțului mirosului și al gustului ca urmare a unei intervenții chirurgicale pe care a suferit-o, mama sa cade într-o depresie profundă ceea ce îl aduce pe tatăl său în pragul disperării. Hans-Peter se simte însă mai motivat ca niciodată să-și dezvolte talentul comic.

Filmul, distins cu Premiul pentru regie la Bavaria Film Award 2018, Premiul German pentru comedie în 2019, descrie cu simplitate o ipostază a mediului mic-burghez, bazându-se pe autobiogrfia cu același nume a cunoscutului comic Hape Kerkeling, devenită bestseller.

Luise Heyer, interpreta rolului principal, este prezentă în festival și cu Leif in Concert – VOL.2 și Das schönste Paar | Cel mai frumos cuplu.



Filmul va fi urmat de petrecerea de închidere #ZFG14, HIT PARADE, ce va avea loc în Pavilion 32 (Goethe-Institut, Calea Dorobanți 32) începând cu ora 22:30. Intrarea este liberă.



“Cel mai important aspect pentru noi este ca festivalul, rezultat al colaborării strânse dintre echipa Goethe-Institut și curatorul nostru român, să reflecte interesul publicului pentru anumite teme, tehnici și perspective specifice filmului german contemporan. Veți avea surpriza să descoperiți, în acest sens, o multitudine de noutăți în cadrul ediției de anul acesta” spune Dr. Joachim Umlauf, Directorul Goethe-Institut București.

Cea de-a 14-a ediție a ZILELOR FILMULUI GERMAN se va desfășura la Cinema Elvire Popesco din București începând de joi și până pe 27 noiembrie.



Goethe-Institut este o instituţie culturală care promovează cultura Republicii Federale Germania pe plan mondial. Prin informaţii despre viaţa culturală, socială şi politică prezintă un tablou vast al realităţii germane. ZILELE FILMULUI GERMAN este unul dintre programele culturale cu tradiție pe care le desfășoară în România.