Învingătorii de la Gloden Globes 2020: Olivia Colman, regina serii, alături de Joaquin Phoenix, care a triumfat cu Joker. Diva divelor, Renée Zellweger. The Irishman al lui Scorsese a rămas cu mâinile goale

Aseară a avut loc cea de-a 77-a ediţie a Galei de decernare a Globurilor de Aur. Difuzat în direct de postul de televiziune american NBC, evenimentul a fost prezentat pentru a cincea oară de actorul britanic Ricky Gervais și a avut loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.



Globurile de Aur premiază cele mai bune producții și interpretări de film şi televiziune. Organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), Gala de decernare a Globurilor de Aur cuprinde 25 de categorii și a fost pentru prima dată organizată în 1944.

Anul acesta, premiile principalelor categorii ale Globurilor de Aur au fost decernate lungmetrajului 1917, regizorului Sam Mendes, filmului Once Upon a Time... in Hollywood, al lui Quentin Tarantino, actorilor Olivia Colman, Renée Zellweger și Joaquin Phoenix, în cinematografie, iar în ceea ce privește industria de televiziune, serialului de comedie Fleabag, serialului dramatic Succession şi miniseriei TV Chernobyl.



Ricky Gervais, actor englez, scenarist, producător, regizor și muzician, celebru pentru umorul său, a ironizat, printer altele, în monologul său, industria de cinema de la Hollywood, platforma Netflix, mișcarea #metoo și filmele Marvel.

Regăsiți, mai jos, câștigătorii premiilor ediției de anul acesta a Globurilor de Aur.

Globurile de Aur 2020 - Premiile acordate industriei cinematografice



Cel mai bun film - dramă: 1917

Lungmetrajul 1917 a câştigat, duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria dramă. Regizată de Sam Mendes, pelicula a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice The Irishman, Marriage Story, Joker şi The Two Popes.



Filmul 1917, în care joacă, printre alţii, Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay şi Daniel Mays, spune povestea a doi tineri soldaţi britanici din Primul Război Mondial care primesc misiunea de a transmite un mesaj de o importanţă vitală pentru compatrioţii lor aflaţi pe front.



În 2019, filmul încoronat la categoria peliculelor dramatice nominalizate la Globurile de Aur a fost Bohemian Rhapsody, regizat de Bryan Singer.



Cel mai bun film - comedie/musical: Once Upon a Time... in Hollywood



Lungmetrajul Once Upon a Time... in Hollywood a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical. Pelicula, regizată de Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în rolurile principale, a concurat la această categorie cu filmele Jojo Rabbit, Knives Out, Rocketman şi Dolemite Is My Name.



În 2019, premiul la această categorie a revenit producţiei cinematografice Green Book.



Cel mai bun regizor: Sam Mendes (1917)

Cineastul britanic Sam Mendes a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor cu filmul 1917. La această categorie au concurat cineaştii Bong Joon-ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) şi Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood).



Sam Mendes a câştigat un Glob de Aur pentru regie în anul 2000, cu filmul American Beauty şi a mai fost nominalizat la aceeaşi categorie în 2009, cu filmul Revolutionary Road.



Sam Mendes a câştigat un Glob de Aur pentru regie în anul 2000, cu filmul American Beauty şi a mai fost nominalizat la aceeaşi categorie în 2009, cu filmul Revolutionary Road.



În 2019, Globul de Aur pentru regie a fost câştigat de cineastul mexican Alfonso Cuaron, cu filmul Roma.



Cel mai bun actor într-un film-dramă: Joaquin Phoenix (Joker)

Joaquin Phoenix a câştigat, duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, ale Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (HFPA), premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic graţie rolului interpretat în pelicula Joker.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) şi Jonathan Pryce (The Two Popes).



Starul american mai are în palmares un Glob de Aur, pe care l-a primit în 2006 pentru rolul din Walk the Line, dar şi alte patru nominalizări pentru filmele Gladiator, The Master, Her şi Inherent Vice.



Anul trecut, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de actorul Rami Malek pentru rolul din Bohemian Rhapsody, un lungmetraj biografic dedicat lui Freddie Mercury, regretatul solist al trupei Queen.





Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Taron Egerton (Rocketman)

Taron Egerton a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie /musical.



El a primit Globul de Aur pentru rolul din Rocketman, un lungmetraj biografic dedicat cântăreţului Elton John, concurând în această categorie cu Daniel Craig (Knives Out), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood) şi Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).



Acesta este primul Glob de Aur din palmaresul actorului britanic Taron Egerton.



În 2019, premiul acestei categorii a fost câştigat de Christian Bale cu rolul din filmul Vice.





Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Renée Zellweger (Judy)

Renée Zellweger a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film-dramă la cea de-a 77-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") şi Renée Zellweger ("Judy").



În filmul "Judy", actriţa Renée Zellweger o interpretează pe legendara Judy Garland, care a susţinut în iarna anului 1968 o serie de concerte sold-out la Londra.



Renée Zellweger a mai câştigat trei Globuri de Aur, în anul 2001 pentru rolul principal din "Nurse Betty", în 2003 pentru rolul principal din musicalul "Chicago" şi în 2004 pentru rolul secundar din lungmetrajul dramatic "Cold Mountain". Ea are în palmares alte trei nominalizări - pentru primele două filme din seria "Bridget Jones" şi pentru rolul din "Miss Potter".



În 2019, premiul la această categorie a fost câştigat de Glenn Close cu rolul din filmul "The Wife".



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Awkwafina (The Farewell)

Awkwafina a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de comedie-musical pentru rolul din "The Farewell".



La această categorie au fost nominalizate actriţele Awkwafina ("The Farewell"), Ana de Armas ("Knives Out"), Cate Blanchett ("Where'd You Go, Bernadette"), Beanie Feldstein ("Booksmart") şi Emma Thompson ("Late Night").



Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Awkwafina, o actriţă şi cântăreaţă rap americană cu origini asiatice.



În 2019, Globul de Aur la această categorie a fost câştigat de Olivia Colman cu rolul din "The Favourite".





Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Brad Pitt a fost desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar graţie interpretării sale din filmul "Once Upon a Time... in Hollywood" la cea de-a 77-a gală a Globurilor de Aur, atribuite la Los Angeles duminică seară de Asociaţia Presei Străine din Hollywood (HFPA).



La această categorie au fost nominalizaţi actorii Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman") şi Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood").

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur pentru Brad Pitt, după trofeul câştigat la aceeaşi categorie în 1996 cu rolul din lungmetrajul "Twelve Monkeys". Starul hollywoodian are în palmares alte patru nominalizări la Globurile de Aur.



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern (Marriage Story)

Laura Dern a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie evoluţiei sale din Marriage Story, învingând-o astfel pe Jennifer Lopez, favorita criticilor de specialitate pentru rolul ei din filmul Hustlers.

În 2019, rolurile secundare din producţii cinematografice au fost atribuite actorilor Regina King (If Beale Street Could Talk), respectiv Mahershala Ali (Green Book).





Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood)

Quentin Tarantino a câştigat şi Globul de Aur pentru scenariu graţie filmului Once Upon a Time... in Hollywood, considerat o scrisoare de dragoste adresată industriei de la Hollywood. Acelaşi film a câştigat duminică seară cel de-al treilea trofeu prin intermediul starului hollywoodian Brad Pitt, desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar.



Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guonadottir (Joker)





Cel mai bun cântec original: I'm Gonna Love Me Again, interpretat de Elton John în filmul "Rocketman"





Cel mai bun film străin: Parasite (Coreea de Sud)

Producţia cinematografică sud-coreeană Parasite, regizată de Bong Joon Ho, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur.



La această categorie au fost nominalizate filmele The Farewell (SUA), Dolor y gloria (Spania), Portrait de la jeune fille en feu (Franţa), Parasite (Coreea de Sud) şi Les Misérables (Franţa).



Filmul Parasite, premiat în 2019 cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, este o drama familială cu accente de thriller şi de comedie neagră, ce descrie violenţa generată de inegalităţile sociale din Coreea de Sud.

Anul trecut, Globul de Aur pentru film străin a fost câştigat de producţia mexicană Roma.





Cel mai bun lungmetraj de animaţie: Missing Link





Premiul onorific Cecil B. DeMille: Tom Hanks





Globurile de Aur 2020 - Premiile acordate industriei de televiziune



Cel mai bun serial-dramă: Succession

Producţia de televiziune Succession a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 77-a gală a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles.



La categoria "cel mai bun serial - dramă" au fost nominalizate producţiile de televiziune Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show şi Succession.

Serialul premiat duminică seară la Los Angeles prezintă aventurile prin care trec membrii unei familii disfuncţionale din Statele Unite, posesoare a unei companii mass-media.



Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de producţia TV The Americans.





Cel mai bun serial - comedie/musical: Fleabag

Producţia de televiziune Fleabag s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 77-a gală de decernare a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).



La această categorie au concurat serialele Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel şi The Politician.



Fleabag a câştigat în 2019 şi premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun serial de comedie.



Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/musical a fost atribuit producţiei TV The Kominsky Method.





Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Brian Cox (Succession)

Brian Cox a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă graţie interpretării sale din producţia TV Succession.



La această categorie au fost nominalizaţi actorii Brian Cox (Succession), Kit Harington (Game of Thrones), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzies (The Crown) şi Billy Porter (Pose).



Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Brian Cox. Actorul scoţian a mai fost nominalizat în 2001 la categoria "cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV", graţie rolului din producţia de televiziune Nuremberg.



În 2019, premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă a fost câştigat de Richard Madden, protagonistul serialului Bodyguard.





Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Ramy Youssef (Ramy)

Ramy Youssef a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical la cea de-a 77-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase.



La această categorie au concurat actorii Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry), Ben Platt (The Politician), Paul Rudd (Living with Yourself) şi Ramy Youssef (Ramy).



Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Ramy Youssef, protagonistul serialului Ramy.

În 2019, premiul acestei categorii a fost atribuit actorului Michael Douglas pentru interpretarea sa din serialul The Kominsky Method.





Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Olivia Colman (The Crown)





Olivia Colman a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic graţie rolului interpretat în producţia de televiziune The Crown, duminică seară, la cea de-a 77-a gală a Globurilor de Aur.



La această categorie au fost nominalizate actriţele Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Nicole Kidman (Big Little Lies) şi Reese Witherspoon (The Morning Show).



În serialul The Crown, Olivia Colman interpretează rolul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.



Acesta este cel de-al treilea Glob de Aur câştigat de Olivia Colman. Actrița britanică a mai fost recompensată în 2017 pentru rolul secundar din serialul The Night Manager, şi în 2019 pentru rolul principal din filmul The Favourite.



Anul trecut, trofeul a revenit actriţei Sandra Oh, interpreta rolului principal feminin din serialul Killing Eve.



Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Phoebe Waller-Bridge a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical, graţie interpretării sale din producţia TV Fleabag, duminică seară, la cea de-a 77-a gală de decernare a Globurilor de Aur.



La această categorie au concurat actriţele Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida), Natasha Lyonne (Russian Doll) şi Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).



Acesta este primul Glob de Aur din cariera actriţei Phoebe Waller-Bridge. Artista britanică a câştigat în 2019 şi un premiu Primetime Emmy cu rolul din serialul Fleabag.

În 2019, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de Rachel Brosnahan, pentru rolul interpretat în cel de-al doilea sezon al serialului The Marvelous Mrs. Maisel.





Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: Chernobyl

Producţia de televiziune Chernobyl a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 77-a gală de decernare a acestor trofee de prestigiu.

La această categorie au concurat producţiile de televiziune Catch-22, Chernobyl, Fosse/Verdon, The Loudest Voice şi Unbelievable.



Miniseria TV Chernobyl prezintă evenimentele care au favorizat producerea unei explozii de proporţii în aprilie 1986 la centrala nucleară Cernobîl din U.R.S.S., considerată una dintre cele mai grave catastrofe din istorie provocată de către oameni.



În 2019, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de miniseria The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.





Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Russell Crowe (The Loudest Voice)



Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Michelle Williams (Fosse/Verdon)



Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Stellan Skarsgard (Chernobyl)



Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Arquette (The Act)



Premiul onorific Carol Burnett: Ellen DeGeneres.

