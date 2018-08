Ioana Uricaru, cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Sarajevo

Regizoarea filmului "Lemonade", Ioana Uricaru, a primit ''Inima Sarajevo'' pentru cel mai bun regizor, premiu decernat joi seara la Teatrul Naţional din capitala bosniacă, în cadrul galei Festivalului de Film de la Sarajevo, conform site-ului evenimentului. Juriul prezidat de regizorul iranian Asghar Farhadi, câştigător a două premii Oscar, a acordat premiul pentru cel mai bun film producţiei bulgare 'Aga' în regia lui Milko Lazarov.



''Inima Sarajevo'' pentru cel mai bun actor a fost luată de croatul Leon Lucev pentru rolul său din "The Load", care spune povestea unui şofer de camion care transportă o sarcină misterioasă din Kosovo în Belgrad în timpul bombardamentelor NATO asupra Serbiei în 1999.



În cadrul celei de-a 24-a ediţii a Festivalului de Film de la Sarajevo, care a început pe 10 august, au fost prezentate 266 de filme din 56 de ţări şi regiuni. În competiţia oficială de lungmetraje au fost selectate trei producţii cinematografice româneşti: "Dragoste 1. Câine", de Florin Şerban, "Un prinţ şi jumătate", de Ana Lungu, şi "Lemonade", de Ioana Uricaru.



Pelicula ''Lemonade'', produsă de Cristian Mungiu, reprezintă debutul în lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru. ''Lemonade'' spune povestea Marei, în vârstă de 30 de ani, care s-a stabilit de curând în Statele Unite împreună cu Dragoş, fiul ei de nouă ani, după ce se căsătoreşte cu Daniel, un american angajat în construcţii. Filmul narează mai multe întâlniri pe care eroina le are pe parcursul unei singure zile şi în urma cărora descoperă că ''visul american'' rămâne un ideal greu de atins pentru cei care nu-şi permit să plătească preţul. Din distribuţia acestei coproducţii (Romania-Germania-Canada-Suedia) fac parte Malina Manovici, Steve Bacic, Dylan Scott Smith, Milan Hurduc şi Ruxandra Maniu.



Premiul ''Inima Sarajevo'' pentru cel mai bun regizor este însoţit de o recompensă în valoare de 10.000 de euro, conform site-ului festivalului.



Festivalul de la Sarajevo s-a bucurat în acest an de prezenţa a peste 100.000 de vizitatori şi a aproximativ 2.600 de oaspeţi acreditaţi. Ultima zi de festival, vineri, este rezervată proiecţiilor performanţelor premiate de la toate categoriile.



Lansat în 1995, Festivalul de la Sarajevo a devenit un eveniment cultural major în regiunea balcanică.AGERPRES

Sursa foto: SARAJEVO FILM FESTIVAL / Facebook