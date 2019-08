Jay-Z şi Will Smith, producătorii unui serial despre lupta femeilor pentru drepturile comunităţii afro-americane

Postul american ABC va lansa un serial documentar despre rolul femeilor în mişcarea pentru drepturile civile ale comunităţii afro-americane care va fi produs, printre alţii, de actorul Will Smith şi de rapperul Jay-Z, relatează marţi EFE.



Producţia se va intitula 'Women of the Movement' şi va fi o cronologie a evenimentelor care au marcat lupta pentru drepturile civile ale comunităţii afro-americane, relatate din punctul de vedere al femeilor de culoare, a informat directorul pentru divertisment al ABC, Karey Burke.



În primul sezon de opt episoade, producţia se va axa asupra lui Mamie Till, care şi-a dedicat viaţa pentru a face dreptate fiului ei Emmett, asasinat la 14 ani în statul Mississipi, în 1955, după ce a fost acuzat că a cochetat cu o casieriţă albă.



Episoadele se vor baza pe cartea 'Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement', scrisă de Devery S. Anderson.



Potrivit declaraţiilor lui Burke, ABC studiază să realizeze şi al doilea sezon, axat asupra Rosei Parks, care a aprins scânteia luptei pentru drepturile negrilor după ce a refuzat să-şi cedeze locul din autobuz unei persoane albe în statul Alabama.



Astfel, cu cele două sezoane prevăzute, serialul va aduce un omagiu celor două figuri feminine importante ale acestei mişcări de la jumătatea secolului trecut.



Scenariile la 'Women of the Movement' vor fi scrise de Marissa Jo Cerar (The Handmaid's Tale), iar filmările vor fi finanţate de Jay-Z şi Will Smith, alături de producătorul Aaron Kaplan.

