Jessica Lange revine în serialul „American Horror Story”

Actriţa americană Jessica Lange, o legendă la Hollywood, va reveni în serialul "American Horror Story", în al optulea sezon al acestei producţii de televiziune, care va avea premiera pe micile ecrane din America de Nord pe 12 septembrie, informează PA.



Vedeta americană, în vârstă de 69 de ani, va relua rolul Constance Langdon, pe care l-a interpretat în primele patru sezoane al acestui serial TV de antologie, produs de postul FX.



Din distribuţia celui de-al optulea sezon al show-ului va face parte şi cunoscuta actriţă Joan Collins.



Intulat "Apocalypse", al optulea sezon al serialului "American Horror Story", va reveni pe micile ecrane nord-americane pe 12 septembrie. Noul sezon reprezintă un "crossover" ("combinaţie") între primul sezon (intitulat "Murder House") şi cel de-al treilea sezon al acestei producţii TV (intitulat "Coven").



Actriţa Sarah Paulson, o altă protagonistă a serialului, îşi va face debutul regizoral cu cel de-al şaselea episod din "Apocalypse", ce marchează şi revenirea în această producţie a actriţei Jessica Lange.



Vineri, producătorii de la FX au anunţat că serialul "American Horror Story" va avea cel puţin 10 sezoane. Cel de-al nouălea sezon fusese deja confirmat în ianuarie 2017 şi va fi difuzat în 2019.



Jessica Lange este considerată una dintre cele mai talentate actriţe ale generaţiei sale şi a câştigat pe parcursul unei cariere impresionante numeroase premii de prestigiu, inclusiv două premii Oscar, cinci Globuri de Aur, trei premii Primetime Emmy şi un premiu Tony.



Vedeta americană este celebră pentru rolurile sale interpretate în filme precum "The Postman Always Rings Twice", "King Kong", "Tootsie", "Blue Sky", "Frances", "Country", "Sweet Dreams", "Music Box", "Cape Fear", "A Streetcar Named Desire" şi "Big Fish".



În luna decembrie, Jessica Lange a spus că cele mai bune roluri din industria de divertisment sunt oferite în perioada actuală în televiziune: "Cred că în nouă cazuri din 10, cele mai bune roluri din prezent sunt oferite în televiziune. În special pentru femei, dar poate că acest lucru este valabil pentru ambele sexe".



"În urmă cu 20 de ani, exista un fel de stigmat în Statele Unite să faci televiziune. Pe atunci, erai ori un actor de cinema, ori un actor de televiziune. Acum nu mai există graniţe şi asta este minunat, aşa a fost mereu în Marea Britanie", a adăugat renumita actriţă americană. AGERPRES