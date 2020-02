Jude Law va juca în primul serial interactiv din lume

antena3

Actorul britanic Jude Law va juca în "The Third Day", considerat primul serial dramatic interactiv din lume, ce include un eveniment live care va face parte din acest show TV.



Starul britanic va juca alături de Naomie Harris în acest serial de televiziune, care va prezenta trei poveşti independente dar interconectate, nu doar pe micile ecrane, ci şi în cadrul "unui eveniment live şi interactiv", potrivit producătorilor.



Noile detalii despre acest serial TV au fost dezvăluite în cadrul "Up Next", o prezentare oficială a noilor conţinuturi produse de postul Sky.



Prima parte a serialului, "Summer", prezintă povestea unui bărbat, Sam, interpretat de Jude Law, atras pe o insulă misterioasă din largul coastelor britanice, unde se întâlneşte cu un grup de localnici hotărâţi să îşi apere tradiţiile cu orice preţ.



După cele trei episoade ale primei părţi, telespectatorii vor avea şansa de a explora universul serialului "The Third Day" în cadrul unui important eveniment interactiv. Potrivit reprezentanţilor postului Sky, "telespectatorii vor popula naraţiunea pe măsură ce aceasta se desfăşoară, în direct".



Întrucât locurile disponibile pentru acest proiect original sunt limitate, telespectatorii vor putea să urmărească evenimentul şi pe internet.



"The Third Day" se va încheia cu segmentul "Winter", prezentat pe parcursul altor trei episoade.

Această parte finală va spune povestea personajului Helen, jucat de Naomie Harris, o femeie foarte hotărâtă care ajunge pe acea insulă în căutarea unor răspunsuri şi a cărei sosire declanşează o luptă între mai multe grupări care doresc să îi hotărască soarta.



Povestea fiecărui personaj central este prezentată separat, "Summer" şi "Winter" putând fi totuşi considerate împreună ca un serial complet, însă toate părţile show-ului TV "descriu o naraţiune mai amplă, creând o experienţă unică", potrivit producătorilor.



"The Third Day" este o coproducţie realizată de posturile de televiziune Sky şi HBO.



Este de asemenea primul serial dramatic original realizat de Sky Studios, noua casă de producţie a postului Sky, în parteneriat cu Plan B Entertainment, compania de teatru interactiv Punchdrunk şi scenaristul Dennis Kelly.



Detalii suplimentare despre acel eveniment live organizat după difuzarea primei părţi a serialului, inclusiv modalităţile de înscriere pentru a obţine bilete la show-ul interactiv, vor fi anunţate în săptămânile următoare.



Noul serial TV în format limitat, care va avea în total şase părţi, va fi difuzat în luna mai în Marea Britanie şi Irlanda de postul Sky Atlantic şi de serviciul de streaming NOW TV, iar în Statele Unite de postul HBO.

AGERPRES