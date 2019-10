Juliano Dornelles vine la București pentru Les Films de Cannes. Isabelle Huppert și Gael García Bernal – protagoniștii filmelor de weekend

Seria invitaţilor de marcă la ediţie a X-a a Les Films de Cannes à Bucarest continuă cu unul dintre cele mai promiţătoare talente ale cinematografiei braziliene: Juliano Dornelles, regizorul filmului Bacurau, pe care îl semnează împreună cu Kleber Mendonça Filho, peliculă câștigătoare a Premiului Juriului la Cannes 2019.

Revista Film Comment titrează, în introducerea unui interviu cu cei doi regizori: „Niciun alt film de la Cannes de anul acesta nu ne-a arătat mai clar că a sesiza frumuseţe sau urâţenie, depinde, în mod esenţial, de punctul în care îţi fixezi privirea, ca îndrăzneţul Bacurau al regizorilor Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles.” Bacurau este un portret perseverent şi amplu al unei comunităţi braziliene care luptă împotriva spectrului sumbru al modernităţii. „Un western magnific şi dement despre pericolele modernizării accelerate”.

Născut din dragostea regizorilor pentru cinema-ul italian al anilor 60, cinema-ul american al anilor 70 și, bineînțeles, cinematografia braziliană, Bacurau este un melanj de genuri, proiect început de la nivel de idee de cei doi regizori, colaboratori și mai ales prieteni. ”Am vrut să facem un film la care să ne facă plăcere să mergem la cinema. Am început să scriem un scenariu, am lucrat, am scris, am vorbit, ne-am și certat, apoi am strâns și alți prieteni să ne ajute să-l filmăm”, povestesc cei doi regizori într-un interviu cu ocazia premierei filmului. Totul a durat mai bine de 10 ani.

Juliano Dornelles s-a născut în Recife, Brazilia, în 1980. Pentru mai bine de 16 ani, a fost scenograf. Parteneriatul său cu Kleber Mendonça Filho a început pe platourile scurtmetrajului Eletrodoméstica (2004). Această întâlnire l-a determinat să regizeze, la rândul său, câteva scurtmetraje. Bacurau, realizat tot în colaborare cu Kleber Mendonça Filho, este lungmetrajul său de debut.

Juliano Dornelles va fi prezent pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu publicul, după proiecţia filmului, sâmbătă, 26 octombrie, la Cinema Pro, de la ora 18:00.

Seria de invitați speciali ai acestei ediții continuă zilele acestea cu cineastul Albert Serra. Regizorul spaniol va avea discuții cu publicul la finalul proiecțiilor The Story of My Death, Liberté și La Mort de Louis XIV, toate sold out în acest moment. Publicul va putea intra însă, în limita locurilor disponibile, la discuția deschisă din finalul fimului La Mort de Louis XIV, marți, 22 octombrie, 20:00 la Cinema Elvire Popesco.

Luni, 21 octombrie, de la ora 17:00, la Instituto Cervantes, va avea loc proiecția filmului colectiv Lost and Found din secțiunea Ce mai fac vecinii noștri? – film ce va fi introdus de co-autorii: Nadejda Koseva, Cristian Mungiu, Jasmila Žbanić, Jasmila Žbanić, Mait Laas și Viktória Petrányi, producătoarea filmului regizat de Kornél Mundruczó.

Miercuri, 23 octombrie, Vlad Ivanov, sărbătoritul acestei ediții, va putea fi întâlnit la ora 20:30, la Instituto Cervantes, la proiecția filmului Principii de viață, în regia lui Constantin Popescu, peliculă ce marchează primul rol principal din cariera marelui actor. Vlad Ivanov va fi prezent la finalul proiecției pentru o discuție cu publicul.

Duminică, 27 octombrie, în închiderea Les Films de Cannes à Bucarest va rula Frankie, în regia lui Ira Sachs, prezentat în competiție, la Cannes 2019, unul din filmele americane care au făcut valuri pe croazetă, Frankie fiind interpretată de mereu iconica Isabelle Huppert. Filmele lui Ira Sachs, precum Love is Strange sau Little Men sunt cronici splendide vizual şi răvăşitoare emoţional ale vieţilor, iubirilor, tragediilor şi triumfurilor new yorkezilor. Cu acest nou film, regizorul abandonează metropola pentru un orăşel din Portugalia şi apelează la o distribuţie internaţională, garnisită de nume mari precum Marisa Tomei, Greg Kinnear si Brendan Gleeson. „Ce plăcere completă e să fii în compania lui Frankie, un film care seamănă cu o lectură de plajă somptuoasă, într-o după-amiază leneșă de vară.” citim pe RogerEbert.com.

Chicuarotes, în regia lui Gael García Bernal, va putea fi văzut pe ecran mare doar în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. „E evidentă maturitatea pe care Gael García Bernal a obţinut-o în ceea ce priveşte tehnica cinematografică şi povestea.” citim pe Excelsior. Cu Chicuarotes, prezentat după Cannes, cu la fel de mare succes, în cadrul Festivalului de la San Sebastian, actorul și regizorul Gael García Bernal continuă să exploreze societatea mexicană și inegalitățile ei, de data aceasta prin intermediul unei povești despre tineri deciși să scape de sărăcie și să-și schimbe destinele.

Les Films de Cannes à Bucarest a început cu săli pline, proiecții în premieră, invitați speciali și discuții, vineri, 18 octombrie în București. Concomitent au început și Les Films de Cannes à Iași, Cluj și Timișoara. Les Films de Cannes a luat startul peste weekend și în Botoșani (20 - 22 octombrie), iar în această săptămână va începe și Les Films de Cannes à Brașov. De miercuri, 23 octombrie, până duminică 27 octombrie, brașovenii vor putea vedea marile premii de la Cannes la Centrul Cultural Reduta și la Cinema One.