Lady Gaga consideră că nu seamănă deloc cu personajul ei din filmul „A Star Is Born”

Rolul jucat de Lady Gaga în filmul "A Star Is Born", în care vedeta americană interpretează o cântăreaţă aspirantă, care reuşeşte în cele din urmă să aibă succes, pare să fie modelat după propria ascensiune spre celebritate, însă renumita artistă pop afirmă că această teorie nu este deloc adevărată, informează Reuters.



În primul ei rol pentru marele ecran, Lady Gaga, născută la New York şi interpreta unor piese celebre precum "Born This Way" şi "Bad Romance", joacă rolul unei cântăreţe aspirante, Ally, care are şansa de se întâlni - şi de a avea o relaţie intensă - cu un star al muzicii country, Jackson Maine, interpretat de Bradley Cooper.



"Atunci când am decis că îmi doresc cu adevărat să devină muzician, în calitate de cântăreaţă şi compozitoare, la vârsta de 19 ani, am început imediat să lucrez din greu la asta şi am avut succes. Mi-am târât pianul prin tot oraşul New York, doborând uşi închise şi credeam cu adevărat în mine însămi", a dezvăluit Lady Gaga pentru Reuters Television, pe covorul roşu, la Londra.



"Ally nu este deloc aşa. Ally a renunţat complet la ea însăşi. Are în jur de 30 de ani, se simte înfrântă de reprezentanţii industriei muzicale, oamenii îi spun că nu este suficient de frumoasă, că nu ar putea niciodată să aibă succes. Iubirea lui Jackson este factorul care o readuce la viaţă", a adăugat artista americană.



Lady Gaga, în vârstă de 32 de ani, a devenit celebră în urmă cu 10 ani graţie unor cântece dance antrenante, ţinute vestimentare provocatoare şi unor show-uri elaborate. Vedeta pop are deja în palmares şase premii Grammy.



Interpretarea ei din filmul "A Star Is Born" a generat recenzii elogioase în presa de specialitate, iar renumita cântăreaţă are şanse mari să fie nominalizată la Globurile de Aur şi premiile Oscar din 2019.



Cu toate acestea, Lady Gaga spune că nu este interesată de câştigarea unor premii cinematografice.



"Pentru mine, recompensa constă în experienţa artistică pe care am dobândit-o creând acest film. Tot ceea ce sper este ca filmul să emoţioneze oamenii şi să le schimbe vieţile", a mai spus vedeta americană.



Lungmetrajul "A Star Is Born", regizat de Bradley Cooper, va intra în circuitul cinematografelor din lumea întreagă pe 3 octombrie. În România, filmul va avea premiera pe 19 octombrie.

