Leul de argint de la Veneția - About Endlessness, de Roy Andersson - deschide cea de-a 9-a ediție BIEFF

About Endlessness, cel mai recent film semnat de multi-premiatul regizor Roy Andersson deschide cea de-a 9-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF, printr-o proiecție de gală organizată miercuri, pe 6 noiembrie, de la ora 20:00, la Cinema PRO. O reflecție asupra vieții în toată frumusețea și cruzimea sub care se poate înfățișa, lungmetrajul premiat în acest an cu Leul de argint pentru Cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de film de la Veneția va rula în premieră în România, ilustrând o lume fantastică, populată de suflete pierdute și inimi singuratice. Despre această izolare personală vorbește și programul competițional Public Space and Urban Anxieties, punctul de întâlnire a cinci scurtmetraje care analizează spațiul public urban din perspectiva relațiilor individuale.

„Trebuie să fii Roy Andersson ca să intitulezi un film de 76 de minute About Endlessness (Despre nesfârșire)˝, aprecia criticul John Bleasdale într-un material CineVue. Cei care au urmărit trilogia semnată de regizorul suedez - Songs From the Second Floor (2000), You, the Living (2007) și A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014) - vor recunoaște câteva elemente în acest film. Un maestru nedisputat al umorului absurd, Andersson reușește, în cel de-al șaptelea lungmetraj de ficțiune pe care îl semnează, să cuprindă toată importanța și intensitatea vieții într-o serie de amănunte aparent mărunte, toate investite cu importanța marilor evenimente ale istoriei.

,,Am dorit să scot în evidență cât de frumos e să fii uman, să fii viu; și pentru a ilustra această frumusețe, ai nevoie de ceva contrastant, trebuie să arăți și partea urâtă. Acest film este despre infinitul existenței’’, subliniază Roy Andersson, regizorul laureat în ultimii ani cu trofeele de la Cannes, Berlin, Veneția și Premiile Academiei Europene de Film.

Compusă dintr-o serie de perspective alternative asupra complexității lumii, Competiția Internațională BIEFF urmărește conexiunile socio-culturale care guvernează viețile locuitorilor marilor orașe, în programul Public Space and Urban Anxieties. În zilele noastre, spectacolul așezărilor urbane ale lumii e la îndemâna oricui. Un simplu click pe logo-ul Google Earth dezvăluie o colecție magnifică de orașe și infinita lor varietate de forme. Dar ce se întâmplă dacă schimbăm unghiul și, în locul imaginilor din satelit, ne plasăm la un nivel mai aproape de pământ?

Regizoarea Stéphanie Lagarde, invitată la București în perioada festivalului, descrie într-o manieră ingenioasă tensiunea dintre coregrafia bine regizată a forțelor de ordine și mișcarea dezordonată a civililor. Un joc în care trebuie să fii vizibil și invizibil, prezent și absent, Deployments nu e doar despre o situație socială, ci și o critică la adresa media.

Confluence creează o paralelă între viața unei vedete pop din Serbia și momentele de glorie și decădere ale orașului Belgrad (și implicit ale întregii țări). Prezent la proiecția filmului în cadrul BIEFF, Benjamin Ramírez Pérez semnează filmul alături de Stefan Ramírez Pérez.

A Room With a Coconut View (r. Tulapop Saenjaroen) confruntă cadrul cosmetizat al marketing-ului turistic, pătrunzând dincolo de suprafața imaginii. Ghidat de o voce generată de computer într-un tur prin Thailanda, Alex, protagonistul filmului, decide să-și parcurgă itinerariul pe cont propriu, oferind o altă perspectivă asupra realității descrise prin intermediul rețelei tehnologice. Filmul a avut un parcurs festivalier impresionant și ajunge la BIEFF după ce a fost prezentat la Locarno și Rotterdam.

Spațiul digital se reconfigurează și în Operation Jane Walk, scurtmetrajul regizat de Robin Klengel și Leonhard Müllner, care transmite un mesaj pacifist sub forma neașteptată a unui joc online agresiv. Transformând zona de război din jocurile video într-un pașnic tur digital al orașului, filmul ne invită la o plimbare prin peisajul post-apocaliptic al orașului, ridicând întrebări legate de istoria arhitecturii, urbanism și influența developerilor de jocuri asupra țesăturii urbane.

De la auto-colonizarea voluntară (prin identificarea cu valorile vestice care cresc șansele de a fi acceptat de către Occident), la reacția de adversitate față de însuși obiectul imitației, Syndromes of Mimicry, filmul Anastasijei Piroženko pătrunde dincolo de suprafața cotidianului, analizând dublul efect al procesului de occidentalizare parcurs de țările ex-comuniste.

Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF va avea loc între 6 și 10 noiembrie, la Cinema Muzeul Țăranului, Instituto Cervantes, Cinemateca Union, POINT și Cinema PRO.