Locurile unde s-a filmat „Game of Thrones”, transformate în destinații turistice

Mai multe locuri şi platouri de filmare din Irlanda de Nord unde au fost turnate scene din celebra serie ''Game Of Thrones'' vor fi deschise publicului spre vizitare de anul viitor, potrivit Press Association.



Recent s-au încheiat filmările pentru ultimul sezon al serialului, cel de-al optulea, care va aduce deznodământul luptelor pentru supremaţie din regatul Westeros şi va fi lansat anul viitor.



Vedete ale serialului precum Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner sau Natalie Dormer au filmat în diferite regiuni din Irlanda de Nord timp de aproximativ zece ani.



HBO a anunţat că intenţionează să celebreze moştenirea culturală a serialului transformând mai multe locuri de filmare în destinaţii turistice.



Compania de producţie americană doreşte, de asemenea, să pună la dispoziţia fanilor arhivele de producţie ale serialului.



Proiectul va include platouri de filmare, costume, recuzită, decoruri, materialele artistice sau alte documente din timpul producţiei.



Planurile companiei includ un tur al studioului Linen Mill Studios, aflat în apropierea Banbridge, Co Down.



Mai multe detalii referitoare la proiectul ''Game Of Thrones Legacy'' vor fi dezvăluite după o primă fază de prospectare, iar data estimată de inaugurare este 2019.



"HBO este încântat să celebreze munca echipei de creaţie a Game Of Thrones păstrând aceste platouri şi invitând fanii să viziteze Irlanda de Nord şi să exploreze personal Westeros", a spus Jeff Peters, vicepreşedinte în cadrul HBO.



"Aşteptăm cu nerăbdare să deschidem porţile şi să împărtăşim entuziasmul fanilor din lumea întreagă care vor păşi în aceste locuri minunate", a adăugat acesta.



Proiectul este, de asemenea, o oportunitate pentru dezvoltarea turismului din Irlanda de Nord. "În timp ce fanii au admirat peisajele uimitoare, zona de ţărm şi munţii prin intermediul serialului, suntem încântaţi că vor avea posibilitatea să experimenteze pe deplin farmecul Irlandei de Nord şi să se lase cuceriţi de lumea Westeros", spune John McGrillen, director executiv al Tourism NI.



Turismul legat de ''Game Of Thrones'' este deja înfloritor în Irlanda de Nord, unde se organizează tururi, iar admiratorii seriei au la dispoziţie hărţi şi aplicaţii pentru telefon dedicate.



Anul trecut, o tapiserie care consemnează evenimentele seriei a fost expusă la Ulster Museum din Belfast, iar o serie de uşi decorate cu principalele scene ale epopeii au fost dezvelite la diferite săli de expoziţie din regiune.

