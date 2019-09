Louis Garrel prins între Laetitia Casta și Lily Rose-Depp Un om fidel / L’homme fidèle - povestea unui triunghi amoros, din 20 septembrie pe marile ecrane

Independența Film prezintă din 20 septembrie pe marile ecrane din România Un om fidel / L’homme fidèle, cel de-al doilea lungmetraj regizat de starul francez Louis Garrel, în care acesta joacă alături de soția sa, celebrul model și actriță Laetitia Casta, și Lily Rose-Depp, fiica lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis.

Lansat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto 2018 și câștigător al Premiului Special al Juriului la TIFF 2019, Un om fidel / L’homme fidèle este o comedie romantică sofisticată ce spune povestea unui triunghi amoros, pasional și confuz, în care două femei concurează pentru dragostea unui bărbat.

Abel (Louis Garrel) și Marianne (Laetitia Casta) s-au despărțit în urmă cu 10 ani. După ce s-au reîntâlnit, Abel decide să o recucerească pe Marianne. Dar situația s-a schimbat: Marianne are un fiu, pe Joseph, iar mătușa lui, tânăra Eve (Lily Rose-Depp), este acum femeie în toată firea. Și toți au secrete de ascuns…

“Este un film despre sex și moarte, despre prietenii destrămate și, în general, este un film franțuzesc” - Louis Garrel

Louis Garrel (36 ani), autorul filmului, care s-a remarcat ca parte dintr-un alt trio amoros celebru - Visătorii / The Dreamers (regia Bernardo Bertolucci), alături de Eva Green și Michael Pitt -, a lucrat la scenariul Un om fidel cu Jean-Claude Carrière, colaborator de lungă durată al lui Luis Buñuel pentru magnifica serie de filme realizate în anii ‘60 - ‘70. Un om fidel / L’homme fidèle a fost premiat recent la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian pentru Cel mai bun scenariu.

Născut într-o familie de cineaști - fiu al regizorului Philippe Garrel și al actriței Brigitte Sy, nepot al reputatului actor francez Maurice Garrel și fratele actriței Esther Garrel -, Louis Garrel a debutat la 6 ani în Le baisers de secours, un film regizat de tatăl său. A devenit celebru în 2002 prin rolul interpretat în filmul lui Bernardo Bertolucci și a colaborat de-a lungul carierei sale cu regizori precum Michel Hazanavicius (Godard Mon Amour), Arnaud Desplechin (Fantomele lui Ismael), Xavier Dolan (Heartbeats) și, în repetate rânduri, cu Philippe Garrel și Christophe Honoré.

Un rol important a avut în A Castle in Italy, alături de fosta sa iubită Valeria Bruni Tedeschi, care este și regizoarea filmului nominalizat la Palme d’Or în 2013.

În 2017, Louis Garrel s-a căsătorit cu actrița Laetitia Casta (41 ani).

“Am văzut cum acest film a luat naștere sub ochii mei. Am citit fiecare scenă, am interpretat fiecare personaj. Nu am crezut nici trei secunde că voi juca în el, perfect conștientă de faptul că, dacă se va întâmpla, va fi o experiență specială, dat fiind faptul că eu și Louis ne cunoaștem atât de bine în intimitate”, a declarat Laetitia Casta într-un interviu acordat publicației Teller Report.

Lily Rose-Depp (20 ani), fiica lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis, este la primul rol consistent din cariera sa. L-a cunoscut pe Louis Garrel pe platourile de filmare de la Planetarium (r. Rebecca Zlotowski), pe când avea 15 ani:

“Am citit scenariul și am exclamat <Eve sunt eu! >. Când eram mică aveam o singură dorință, și anume să cresc. Pentru că în feminitate există foarte multă putere. Când dintr-o dată devenii femeie și îți asumi feminitatea, simți o putere pe care nu o ai atunci când ești fetiță, și că viața încă ne aparține”.

Foto Shanna Besson Why Not Productions