Lucasfilm a anunţat titlul celui de-al nouălea film din franciza "Star Wars"

Cel de-al nouălea film din franciza "Star Wars" se va numi "The Rise of Skywalker", a anunţat vineri seară compania Lucasfilm, citată de BBC.



Titlul a fost dezvăluit în cadrul unui eveniment desfăşurat la Chicago, iar pe Twitter a fost postat un trailer, însoţit de textul "Fiecare generaţie are o legendă".



Potrivit regizorului J.J. Abrams, acţiunea noului film este plasată la ceva timp după cea din "The Last Jedi".



În trailer-ul de două minute apare pentru scurt timp Prinţesa Leia, interpretată de regretata actriţă Carrie Fisher. Actriţa a murit în 2016, însă producătorii au folosit imagini filmate pentru "The Force Awakens".



"The Rise of Skywalker" este al treilea episod din a treia serie de filme "Star Wars", iniţiate de cineastul George Lucas în 1977.



Pelicula urmează să fie lansată în cinematografe pe data de 20 decembrie.AGERPRES