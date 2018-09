Lucian Pintilie omagiat de Les Films de Cannes a Bucarest şi de FNT, pe 20 şi 27 octombrie

Festivalurile Les Films de Cannes a Bucarest (19 - 28 octombrie) şi Festivalul Naţional de Teatru (19 - 29 octombrie) îi vor aduce un omagiu lui Lucian Pintilie - realizatorul român care a marcat cu personalitatea şi viziunea sa atât teatrul cât şi filmul românesc în ultimii 50 de ani.



Les Films de Cannes a Bucarest va organiza o integrală a filmelor lui Lucian Pintilie, iar Festivalul Naţional de Teatru va prezenta înregistrări inedite cu două montări ale regizorului: "Raţa sălbatică" de Henrik Ibsen, spectacol realizat de Theâtre de la Ville în 1981 şi "Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart, spectacol realizat la Festivalul d'Aix-en-Provence.



Seara de omagiere a lui Lucian Pintilie ca cineast va avea loc sâmbătă, 20 octombrie, la Cinema Muzeul Ţăranului, unde este aşteptată participarea a numeroşi oameni de film şi de teatru, colaboratori şi apropiaţi ai lui Lucian Pintilie: Victor Rebengiuc - actorul iconic al regizorului, actriţele Mariana Mihuţ şi Maia Morgenstern, cineaştii Cristi Puiu şi Corneliu Porumboiu, producătorii Constantin Popescu şi Silviu Stavilă. La manifestare va fi prezent şi Marin Karmitz, cineastul, producătorul şi distribuitorul care l-a acompaniat pe Lucian Pintilie la producţia filmului "Balanţa" (1992) - lungmetrajul care a marcat reîntoarcerea triumfală a regizorului în cinema şi la Cannes, după perioada exilului forţat.



Vor fi proiectate "Filmul fără nume", documentarul (început ca un making of) despre Lucian Pintilie, realizat de Horea Lapteş, care va fi prezent la proiecţie, şi "De ce trag clopotele, Mitică?", film realizat în 1979, dar interzis de regimul comunist şi proiectat în ţară abia în anul 1990.



Omagierea lui Lucian Pintilie ca realizator de teatru şi operă deopotrivă va avea loc sâmbătă, 27 octombrie, la HUB FNT/ Arcub Gabroveni, începând cu ora 11,00, când, după vizionarea înregistrărilor spectacolelor "Raţa sălbatică" şi "Flautul fermecat", urmate de prezentarea volumului "Bricabrac", fiind programată o discuţie în amintirea regizorului. La eveniment vor participa criticul de cinema Michel Ciment, Marie-France Ionesco, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Dorina Chiriac, Sanda Manu, George Banu, Serge Peyrat, asistentul regizorului timp de 15 ani la Theâtre de la Ville, şi alţi actori sau colaboratori ai regizorului.



Integrala Lucian Pintilie la Les Films de Cannes a Bucarest va începe vineri, 19 octombrie, cu filmul "Balanţa", la Cinema Muzeul Ţăranului (în prezenţa lui Marin Karmitz) şi va continua la Cinemateca Union cu filmele: "Duminică la ora 6" (1965) - pe 21 octombrie, "Salonul nr. 6" (1978) - 22 octombrie, "Terminus Paradis" (1997) - 23 octombrie, "Reconstituirea" (1968) - 24 octombrie, "Prea târziu" (1996) - 25 octombrie, "O vară de neuitat" (1994) - 26 octombrie, "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003) - 27 octombrie, "După-amiaza unui torţionar" (2002) şi "Tertium non datur" (2005) - 28 octombrie. O parte dintre actorii şi membrii echipelor de filmare vor fi prezenţi la fiecare dintre proiecţii şi vor intra în dialog cu publicul.



Intrarea la proiecţiile din retrospectivă este liberă, în limita locurilor disponibile.



Omagiul Lucian Pintilie este organizat în parteneriat de către Les Films de Cannes a Bucarest şi Festivalul Naţional de Teatru, în colaborare cu Filmex România şi Centrul Naţional al Cinematografiei, cu sprijinul Fundaţiei 9.



O parte din filme vor fi proiectate şi în oraşele în care au loc ediţii locale Les Films de Cannes.



Biletele vor fi disponibile în curând pe Eventbook.ro.



