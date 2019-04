Lungmetrajul „La Gomera”, în competiția oficială la Cannes IFF

„La Gomera / The Whistlers”, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondială în cadrul celei de-a 72-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Filmul a fost inclus în competiția oficială a prestigiosului eveniment care se va desfășura luna viitoare, în perioada 14-25 mai 2019.

Foto Vlad Cioplea

„La Gomera”, primul film al lui Corneliu Porumboiu care este realizat și în afara țării, îi are în distribuție pe Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazăr, Sabin Țambrea, dar și pe actorii spanioli Agustí Villaronga, Antonio Buíl și Cristóbal Pinto. Filmările s-au realizat în București, insula La Gomera – Spania și în Singapore.

Foto Vlad Cioplea

Cristi, un polițist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăța „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la București, și singurul din bandă care știe unde sunt ascunși banii.

Foto Tudor Mircea

„În urmă cu câțiva ani am urmărit un documentar despre „El Silbo”. Acest limbaj fascinant, aflat pe cale de dispariție, redescoperit și folosit din nou pe insula La Gomera, m-a inspirat și motivat să scriu această poveste”, declară regizorul.

„La Gomera”, scris și regizat de Corneliu Porumboiu, are imaginea semnată de Tudor Mircea, scenografia este realizată de Simona Pădurețu, designer de costume Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu este responsabilă de direcția artistică.

Corneliu Porumboiu se întoarce pe Croazetă cu „La Gomera”, de data aceasta în competiția oficială, după ce în 2015 câștiga cu lungmetrajul „Comoara” premiul Un Certain Talent al secțiunii „Un Certain Regard”. Pentru pelicula „Polițist, adjectiv”, Porumboiu a câștigat în 2009 Marele Premiu al Juriului și Premiul FIPRESCI al secțiunii „Un Certain Regard”. Tot în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, în 2006, lungmetrajul de debut „A fost sau n-a fost?” a fost recompensat cu trofeul Camera d’Or.

Filmul va fi lansat în cinematografele din România în toamna acestui an.