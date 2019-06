Filmul „SAF”, al doilea lungmetraj al regizorului Ali Vatansever, coproducție Turcia - Germania-România, va rula în cinematografele din țara noastră din 5 iulie 2019.

Lungmetrajul a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto 2018, secțiunea Discovery, iar anul acesta Vatansever a fost desemnat cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de la Ankara, unde Saadet Isil Aksoy a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună actriță. Regizorul a primit și mențiunea „New Voices” acordată de juriul Festivalului Palm Springs.

„SAF” a mai fost selectat în competițiile Angers European First Film Festival și Istanbul International Film Festival.

Acțiunea se petrece în districtul Fikirtepe din Istanbul. Transformarea urbană face una cu pământul comunitățile sărace, iar refugiații sirieni se adăpostesc în clădiri abandonate. Kamil și soția lui, Remziye, riscă să își piardă casa. Rămas de mult timp fără un loc de muncă, Kamil este nevoit să accepte, în secret, să lucreze pe un șantier. Pe lângă faptul că astfel îi ia locul de muncă unui refugiat sirian, angajatorul lui este compania care distruge zona în care locuiește. Oprimarea și anxietatea – atât în cartier, unde se teme să nu fie descoperit, cât și la lucru, unde a acceptat salariul mic pe care îl primesc refugiații – îl schimbă treptat. Când Kamil dispare din senin, soția lui trebuie să se confrunte cu consecințele faptelor lui, care nu par să corespundă cu omul pe care îl cunoștea. Dar Remziye refuză să cedeze.

Distribuția este alcătuită din Saadet Isil Aksoy, Erol Afsin, Onur Buldu, Ummu Putgul, Kida Khodr Ramadan și Mihaela Trofimov.

Scris și regizat de Ali Vatansever, imaginea filmului este semnată de Tudor Vladimir Panduru, montajul a fost realizat de Evren Lus, muzica a fost compusă de Erdem Helvacioglu, iar de sunet s-a ocupat Alexandru Dumitru. Producători sunt Selin Vatansever Tezcan și Oya Ozden, iar coproducători, Harry Flöter, Jörg Siepmann și Anamaria Antoci.

Ali Vatansever s-a născut la Istanbul, în 1981. După ce a studiat Proiectare industrială și Film și televiziune la Istanbul, și-a obținut diploma de master în Producție de film de la Institutul de Tehnologie Rochester din New York. În 2003, și-a început cariera cinematografică regizând scurtmetraje. Regizează pentru Terminal Film, casă de producție al cărei cofondator este. Lungmetrajul său de debut, „One Way or Another/ El Yazısı” (2012), a fost proiectat în cadrul mai multor festivaluri internaționale și distribuit în cinematografe din întreaga Turcie. Pe lângă cinematografie, Ali Vatansever predă cursuri de film la Universitatea Koç și are o strânsă colaborare cu ONG-uri dedicate democrației și guvernării locale.