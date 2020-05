Made in RO – weekend cu filme românești pe TIFF Unlimited

Un western dobrogean premiat la Cannes, o comedie cu un urs, peripeții cu artiști de circ și muzică de Goran Bregovic și un documentar incisiv despre lumea videochat-urilor se văd gratuit pe TIFF Unlimited pe 16-17 mai, în weekend-ul Made in RO.



Câini, Ursul și Phoenixxx pot fi vizionate gratuit la orele anunțate, de pe teritoriul României, după care pot fi accesate oricând pe unlimited.tiff.ro, pe bază de abonament.



Tot începând din weekend, unul dintre cele mai iubite filme românești, un succes de casă, distins cu zece trofee Gopo, este disponibil pentru abonații platformei: Moromeții 2, în regia lui Stere Gulea.

Perioada de free trial pe TIFF Unlimited a fost extinsă la 14 zile, găsești detalii aici. Abonamentul îți oferă acces la un catalog cu peste 130 de titluri - filme premiate în festivaluri, hit-uri de box office, documentare românești, spectacole de teatru și dans contemporan.

Sâmbătă, 16 mai

ora 17.00 – Phoenixxx

Regia: Mihai Dragolea

Un documentar despre un fenomen care ascunde drame personale și neajunsuri financiare, înghițind speranțele unor femei tinere, în no man's land-ul numit Internet. România este unul dintre liderii de pe piaţa mondială de servicii de videochat si cibersex: există circa 3.000 de studiouri, unde lucrează peste 100.000 de femei. Georgiana și Mona sunt două dintre ele. Pentru Mona, însă, această muncă devine curând imposibilă, deoarece fiica ei crește, iar viața dublă pe care o duce nu-i mai poate fi ascunsă pentru multă vreme.



Premiul pentru cea mai bună cercetare în secțiunea România, Astra Film Festival 2017

ora 21.00 – Câini

Regia: Bogdan Mirică

Cu: Dragoș Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe Visu, Teodor Corban, Raluca Aprodu, Costel Cașcaval, Constantin Cojocaru



Comparat de presa internațională cu filmele fraților Coen și descris drept „western dobrogean”, „anti-western balcanic”, thriller cu elemente noir, Câini este debutul în cinema al regizorului serialului Umbre. Un tânăr ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său, și descoperă o lume amenințătoare și imprevizibilă.



Premiul FIPRESCI, Un Certain Regard, Cannes 2016; Trofeul Transilvania la TIFF 2016; Șase premii Gopo, 2017

*Film recomandat de iQOS

Duminică, 17 mai

ora 21.00 – Ursul

Regia: Dan Chișu

Cu: Șerban Pavlu, Mihai Constantin, Magda Catone, Claudiu Bleonț, Gabriel Spahiu, Andreea Grămoșteanu



Un road-movie plin de peripeții, pe muzica lui Goran Bregovic, plasat în România anilor ’90. Noul director al Circului de Stat încearcă să rezolve problemele financiare ale instituției prin vânzarea bătrânului lor urs unui vânător german. Însă artiștii circului se împotrivesc și îl urmăresc pe acesta până în locul unde urma să aibă loc tranzacția, trecând printr-o mulțime de aventuri.

În Competiția Zilele Filmului Românesc la TIFF 2011.

Nou pe TIFF Unlimited

Moromeții 2

Regia: Stere Gulea

Cu: Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paștina, Răzvan Vasilescu, Gheorghe Visu, Oana Pellea, Andi Vasluianu, Florin Zamfirescu, George Mihăiță, Ioana Bugarin



Unul dintre cele mai populare filme românești din ultimii 30 de ani, cu o distribuție remarcabilă și cu același regizor la cârmă, Moromeții 2 continuă povestea personajelor lui Marin Preda și-l are în prim-plan pe mezinul Niculae. Anii 1945-1946 îl găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Între el și cea de-a doua soție, Catrina, tensiunile continuă, în timp ce Niculae este pus la încercare de promisiunile lumii noi, în care totul e posibil dacă te înregimentezi.

Zece trofee Gopo, inclusiv pentru Cel mai bun film, 2019

*Disponibil pentru abonați, din 16 mai.

The festival must go on. Anytime. Online.

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited este disponibil online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de peste 120 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

Noii abonați beneficiază de o perioadă extinsă de free trial de 14 zile. Detalii pe unlimited.tiff.ro .

Ne puteți urmări pe:

unlimited.tiff.ro | FB: @tiffunlimited | Instagram | YouTube