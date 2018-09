Maia Morgenstern, prima apariție în „Fructul oprit”

Marea doamnă a cinematografiei românești - Maia Morgenstern are prima apariție, mâine seară, de la ora 20.00, în “Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion. Îndrăgita actriță a primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din cel de-al doilea sezon, alăturându-se astfel distribuției de excepție a producției.

“În primul rând a lucra pentru acest proiect înseamnă pentru mine a mă întâlni cu niște actori pe care îi admir enorm, pe care îi respect enorm și de la care întotdeauna am ce învăța. Și nu sunt vorbe mari, și nu sunt vorbe goale. Vorbim de domnul Marian Râlea, doamna Carmen Tănase, doamna Ana Ciontea, vorbesc de tinerii actori, de la bucuria vieții, de la emoție, la a descoperi alături de ei o grămadă de lucruri și un sentiment bun, un sentiment al profesionalismului. Dorința de a spune o poveste emoționantă. Pe alocuri, sigur că se cuvine să și zâmbim”, mărturisește Maia Morgenstern.

Îndrăgita actriță o interpretează pe Magda în noul sezon al serialului, pe care Antena 1 îl difuzează în fiecare zi de miercuri de la ora 20.00. ”De obicei ne hazardăm să împărțim personajele în pozitive și negative. Nu-i un personaj pozitiv, nu-i nici unul negativ. Are multe păcate, a avut multe miraje, multe iluzii. Are un soi de luciditate, uneori cinism cu care privește viața și trecutul. Își asumă păcatele trecutului, dar nimic în ea nu-i lacrimogen. Nicio secundă nu-și plânge de milă. Își asumă vulnerabilitatea. E un om. Are lașități, are speranțe, are derapaje. De iubit, ea spune că a iubit. Dacă i s-a părut că iubește sau chiar a iubit, ori dacă mai iubește vor descoperi telespectatorii pe parcursul poveștii, de-a lungul serialului. Spiritul dreptății, dorința de a-și face dreptate există în ea. Nu știu dacă m-a cucerit pe mine personajul sau îl voi cuceri eu pe el. E un personaj care se naște, un personaj viu, care se conturează, care se contrazice. Ca viața care vine peste noi. Un personaj pe care îl descopăr. E o luptă între mine și personaj și o întrebare pe care mi-o pun: Eu sunt așa sau nu sunt așa? Mă las eu cucerită de personaj sau îl cuceresc eu?”, spune Maia Morgenstern despre rolul său, urmând să aibă prima apariție în episodul 4, care poate fi văzut mâine seară la Antena 1.