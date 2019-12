Marion Cotillard consideră provocator rolul din pelicula "Annette" a regizorului Leos Carax

"Mă ridic oare la înălţimea acestui rol?", s-a întrebat Marion Cotillard înainte de a accepta să interpreteze o cântăreaţă de operă în pelicula ''Annette'', un film în regia cineastului francez Leos Carax, care va avea premiera în anul 2020.



"Am citit scenariul, iar povestea mi s-a părut unică, profundă şi palpabilă: are geniul poetic şi nebunia pe care le au proiectele lui Leos Carax", a explicat aceasta, care s-a aflat în weekendul trecut la festivalul de film de la Marrakech din Maroc.



"Nu am acceptat imediat, trebuia să găsesc răspunsul la întrebări precum 'mă ridic la înălţimea acestui rol?' Răspunsul nu a fost afirmativ, dar mi-am spus că totuşi voi accepta", a mărturisit actriţa cu prilejul unei întâlniri cu publicul. "Îmi place să accept provocări", a mai spus ea.



În această comedie muzicală lirică, Marion Cotillard îl are drept partener de distribuţie pe actorul american Adam Driver (''Star Wars'', ''The Report'', ''Marriage story'').



Pentru actriţa franceză, care a filmat sub bagheta unor nume mari ale cinematografiei mondiale precum Christopher Nolan, Ridley Scott, James Gray sau fraţii Dardenne, "cel mai important lucru este să lucrezi cu oamenii pasionaţi cu adevărat de ceea ce fac".



"Am susţinut de mult timp că îmi plac provocările. Dar atunci când analizez ceea ce fac spun 'nu' când nu simt o provocare suficient de mare", a spus actriţa premiată cu Oscar pentru rolul Edith Piaf din pelicula ''La Môme'' (2007).



Partitura Lady Macbeth din ''Macbeth'', în regia lui Justin Kurzel, a fost cea mai dificilă din cariera actriţei: ''din punct de vedere tehnic, părea o provocare insurmontabilă, în engleza veche, o versiune neadaptată din Shakespeare'', a povestit Cotillard. Am ştiut dintotdeauna că voi interpreta acest rol într-o zi, dar credeam că va fi pe o scenă de teatru şi în franceză. Interpretarea în engleză a creat o presiune enormă.''



''Macbeth'' a fost proiectat sâmbătă seară pe un ecran gigantic în piaţa Jemaa El Fna, un popular reper turistic din Marrakech, prilej cu care actriţa a urcat pe scenă, în aplauzele publicului.



"Îmi place munca de pregătire şi de explorare pentru îmbogăţirea personajelor, să fac lucruri unice sau surprinzătoare în anumite secvenţe, este ceea ce-mi produce încântare", a spus aceasta în cadrul panelului ''Conversation with'' desfăşurat la Palais des Congres din Marrakech în faţa unui auditoriu numeros.



"În copilărie, când visam să fiu actriţă, actorii care mă fascinau erau cei 'cameleon', care puteau trece de la un rol la altul fără să ne dăm seama", a rememorat actriţa franceză, care se defineşte ca ''o interpretă înainte de orice''.

"Am o contribuţie artistică, dar nu ştiu dacă mă consider artistă, interpretez viziunea altcuiva", a precizat aceasta.



Actriţa a declarat că filmul său preferat este ''Inception'', de Christopher Nolan, în care interpretează alături de Leonardo DiCaprio. Cotillard a mărturisit că ''nu a înţeles scenariul pe deplin'', dar regizorul a ''avut răspuns la toate întrebările'', iar pentru ea, colaborarea cu Leonardo DiCaprio a fost ''un vis''.



Marion Cotillard a mai făcut parte din distribuţia unui film muzical, ''Nine'', de Rob Marshall (2009), cu Daniel Day Lewis, Nicole Kidman, Sophia Loren şi Penelope Cruz.



Festivalul internaţional de film de la Marrakech (FIFM) a propus publicului, cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii, o serie de conversaţii cu nume mari din cinema, precum regizorul francez Bertrand Tavernier sau actorul american Robert Redford.

AGERPRES