Mărirea și decăderea cinematografiei chineze. Cel mai scump film a devenit cel mai mare eșec

Box-office-ul din China adevenit cea mai mare piață. De pildă, anul trecut, filmul Wolf Warrior 2, a avut încasări de 641 milioane de lire sterline, numai în China. În comparație, filmul hollywoodian Avengers: Infinity War, a avut încasări în China de peste 270 de milioane de lire sterline.

Din păcate însă nu orice film este automat și un succes chiar și în China. Astfel că industria cinematografiei din această țară are parte acum de cel mai răsunător și scump eșec.

Cu un buget de 85 milioane de lire sterline filmul Asura, cel mai scump film prods vreodată în China, se anunță a fi un colosal eșec.

În prezentare se spune că filmul este o epopee fantastică ce se dorea a călca pe urmele celebrelor Lord of the Rings și Game of Thrones însă, spre deosebire de cele două celebre filme, Asura nu a avut în week-end încasările așteptate ci numai 5,64 milioane de lire.

Filmul, a cărui acțiune se bazează pe mitologia budistă, merge atât de prost încât producătorii vor să-l retragă de pe piață, să-l mai lucreze după care să-l relanseze la o dată ulterioară.