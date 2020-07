Martin Scorsese susține programul CINEVARA al Fundației9. Proiecția de joi de la Rezidența BRD Scena9: Black Girl, „primul film al Africii subsahariene”

Joi, 16 iulie, de la ora 21.00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (Str. I.L. Caragiale 32), va fi proiectat filmul artistic senegalez Black Girl, regizat și scris de Ousmane Sembène, în cadrul programului de proiecții de film în aer liber CINEVARA. Ediția din acest an este una specială, realizată în parteneriat cu Film Foundation, organizație înființată de regizorul Martin Scorsese pentru a recupera și conserva patrimoniul cinematografic mondial.

“În numele Film Foundation, doresc să vă transmit cât de onorați și recunoscători suntem pentru participarea noastră la CINEVARA, mai ales în această perioadă dificilă a istoriei.

Îi mulțumesc lui Richard Peña pentru selecția celor 9 titluri restaurate de World Cinema Project, pe care l-am inițiat în 2007 pentru a recupera, conserva și populariza filme aproape pierdute din diverse locuri ale lumii unde restaurarea peliculelor nu reprezenta o prioritate sau era marginalizată din diverse motive.

În ultimii 13 ani, am recuperat și restaurat 41 de titluri din 25 de țări, printre care Sri Lanka, Senegal, Mexic, Kazahstan, Brazilia, Cuba, Ungaria și Taiwan. Fiecare dintre aceste filme, multe cu distribuție limitată în afara țărilor de proveniență, este o voce artistică unică, ce spune o poveste specială, iar fiecare dintre aceste filme are în spate câte o experiență remarcabilă. Aceste produse cinematografice extraordinare sunt creația unor oameni care aveau nevoie să se exprime astfel, iar voi aveți nevoie de ele pe ecrane. Sunt recunoscător că programul CINEVARA le oferă această ocazie spectatorilor din România și că organizează în continuare proiecții de film în aceste momente critice.”, a declarat Martin Scorsese, Fondator și Președinte, The Film Foundation.

Black Girl este considerat „primul film al Africii subsahariene” ce i-a conferit regizorului său, Ousmane Sembène, titlul de „părinte al filmului african”. Filmul explorează dinamica Franței post-coloniale, prezentând povestea simplă și devastatoare a unei servitoare senegaleze, Diouana (Mbissine Thérèse Diop), adusă în Antibes de un cuplu francez (Anne Marie Jelinek și Robert Fontaine).

Deși inițial credea că a fost angajată de familie pentru a avea grijă de copii, Diouana e nevoită să și gătească, să spele haine și să facă curat. Filmul explorează poziția subordonată pe care Diouana e nevoită să o accepte, obiectificarea ei ca femeie și ca cetățean african, precum și imposibilitatea ei de a avea propria voce fiind prezentate de Sembène ca o povară a subordonării culturale.

Ousmane Sembène este un producător de documentare, scenarist și scriitor, născut în 1923 în Africa de Vest Franceză, în orașul Ziguinchor ce aparține astăzi de Senegal. Fiu de pescar, Sembène s-a născut într-o familie Lebou de religie Serer. Învață franceză și arabă, pe lângă wolof, limba lui maternă, într-o școală de tip Medresă, destinată băieților musulmani, apoi într-o școală franceză. În 1944 este înrolat în corpul senegalez de tiraliori al Armatei Franceze și după război s-a întors în țara sa de origine, participând la o lungă grevă a feroviarilor care a inspirat romanul Bucățile de lemn ale lui Dumnezeu (1960).

În 1961, imediat după declararea independenței față de Franța, a realizat că arta cinematografică reprezintă calea cea mai directă, populară și puternică pentru a conecta publicul la noile realități și, în același timp, de a schița noi alternative politice și culturale. Publicul senegalez nu era familiar cu această industrie, iar filmele americane sau europene care au abordat pentru prima dată această cultură nu au oferit informații veridice despre cultura africană. Temele recurente ale filmelor lui sunt istoria colonialismului, eșecurile religiei, critica noii burghezii africane și forța femeilor africane.

CINEVARA

CINEVARA este un program de proiecții de film în aer liber al Fundației9, disponibil publicului larg pe toată durata verii. Anul acesta CINEVARA ajunge la a doua ediție, după debutul său din 2019.

Selecția filmelor a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii. CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Djibril Diop Mambéty, Kim Ki-Young, Metin Erksan și Sergei Parajanov.

După „Black Girl”, proiecțiile CINEVARA vor continua pe 23 iulie cu Insiang (1976, Lino Brocka), apoi 30 iulie: Vara secetoasă (1963, Metin Erksan), 6 august: Servitoarea (1960, Kim Ki-young), 13 august: Mumia (1969, Shadi Abdel Salam), 20 august Culoarea rodiei (1968, Sergei Parajanov, 27 august, Touki Bouki (1973, Djibril Diop Mambéty) și 3 septembrie: Poveste din Taipei (1985, Edward Yang).