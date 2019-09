Marvel şi Sony au încheiat un acord pentru a produce viitoarele filme din franciza "Spider-Man"

Studioul Marvel şi unul dintre concurenţii săi, Sony, au ajuns în cele din urmă la o înţelegere în privinţa drepturilor de autor asociate francizei "Spider-Man" şi au anunţat vineri că vor produce împreună, aşa cum era prevăzut, viitoarele filme din cadrul acestei serii cinematografice, în care rolul principal va fi interpretat de actorul Tom Holland, informează AFP.



Luna trecută, companiile mass-media hollywoodiene au dezvăluit că, în absenţa unui acord cu Sony, Marvel a decis să se retragă din acest proiect pentru a se concentra pe alte francize cu supereroi.



Vineri, cei doi giganţi ai industriei de divertisment americane au anunţat că preşedintele studioului Marvel, Kevin Feige, va produce al treilea film din seria cinematografică inaugurată de lungmetrajul "Spider-Man: Homecoming".



Acest nou opus, al cărui titlu nu a fost deocamdată dezvăluit, va fi lansat pe 16 iulie 2021.



Compania Marvel, cumpărată în 2009 de grupul Disney, deţine drepturile de autor pentru numeroşi supereroi care provin din benzile desenate create de Stan Lee (Avengers, Black Panther, etc.) şi are acces, de asemenea, la personaje administrate de compania 21st Century Fox (în special supereroii X-Men), pe care Disney a achiziţionat-o în martie 2019.



Însă drepturile cinematografice asociate personajului Spider-Man sunt deţinute de Sony.



De mai multe decenii, Omul-Păianjen este stindardul benzilor desenate pe baza cărora Marvel şi-a construit un veritabil imperiu în industria de divertisment.



Totodată, el este unul dintre supereroii care au adus încasări considerabile industriei cinematografice, dar şi un premiu Oscar, câştigat anul trecut de lungmetrajul de animaţie "Spider-Man: New Generation".



A fost nevoie de un acord istoric şi confidenţial, în 2015, între Sony şi Marvel pentru a permite personajului Spider-Man să se integreze în universul Marvel (cinci filme în total, dintre care trei în seria "Avengers", intercalate cu "Spider-Man: Homecoming" în 2017 şi "Spider-Man: Far From Home", marele succes de box-office din vara anului 2019).



În afara noului film programat pentru 2021, un al patrulea lungmetraj cu Omul-Păianjen se află în stadiul de proiect, tot cu Tom Holland în rolul principal şi sub bagheta regizorală a cineastului Jon Watts.



Marvel a încheiat saga "Avengers" în 2019, odată cu filmul "Avengers: Endgame", însă programul său rămâne unul încărcat, incluzând, în plus faţă de seria "Spider-Man", lungmetraje dedicate unor supereroi precum Black Widow, Thor, Doctor Strange, personajului chinez Shang-Chi şi vânătorului de vampiri Blade.

