Matthias et Maxime, în regia lui Xavier Dolan, te trimite în vacanță

Drama „Matthias & Maxime”, în regia lui Xavier Dolan, spune povestea găștii tale de prieteni, din 31 ianuarie, pe ecranele cinematografelor din țară.

Fie că e vorba de cel mai impulsiv membru al grupului, cel mai înțelept, cel mai nebunatic, cel mai bogat sau chiar cel care taxează fiecare greșeală gramaticală a celorlalți, nimic nu ne poate despărți de cei cu care am copilărit. Cu ei am pus la cale cele mai cool petreceri, am făcut cele mai mari nebunii, ei ne-au fost alături când ne-am îndrăgostit sau am suferit. Maxime (interpretat chiar de Xavier Dolan) are acești prieteni, iar unul dintre ei, are o soră, Erika. Erika e la școala de film și are de făcut un scurtmetraj pe care îl filmează în weekend-ul în care toată gașca se adună la casa de vacanță a familiei sale. Erika nu are actori pentru film dar îi are pe prietenii fratelui său: Matthias & Maxime. Evenimentele de pe parcursul filmării declanșează o tensiune între cei doi, care acum sunt nevoiți să se confrunte mai puternic cu propriile dorințe, bulversându-și cercul prietenilor și, foarte curând, și viețile.

La începutul carierei sale, Xavier Dolan a fost considerat copilul minune al cinema-ului actual. Primul său lungmetraj – „J’ai tué ma mère” – a fost scris, regizat și produs de autorul canadian la doar 19 ani, și prezentat în premieră la Festivalul de la Cannes (Quinzaine des Realisateurs, 2009). Dolan a realizat ulterior aproape un film pe an, „Matthias & Maxime” fiind al optulea lungmetraj.

„Matthias & Maxime” va fi lansat în România de Voodoo Films începând cu 31 ianuarie și va putea fi văzut în București, Iași, Cluj Napoca, Vaslui, Sfântu Gheorghe, Brașov, Târgu Mureș, Sibiu, Timișoara, Slobozia. În București, Voodoo Films și Cinema Muzeul Țăranului au pregătit o promoție specială pentru prietenii apropiați care vor să meargă în gașcă la film.

Matthias (Gabriel d’Almeida Freitas) are în fața sa o carieră promițătoare de avocat și alături de el o iubită devotată (Marilyn Gastonguay). Pe de altă parte, cel mai bun prieten al său, Maxime (Xavier Dolan), lucrează ca barman și se chinuie să o întrețină pe mama sa (Anne Dorval), dependentă de alcool. Maxime vrea să plece în Australia și să uite de probleme, lucru pe care Matthias și ceilalți nu-l prea cred. În timpul unui weekend cu gașca, cei doi sunt puși într-o situație care le dă peste cap viețile și cercul de prieteni.