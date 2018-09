Mick Jagger va juca într-un thriller

Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, va interpreta rolul unui colecţionar de artă într-un thriller care se va intitula "The Burnt Orange Heresy", informează contactmusic.com.



Rockerul britanic a acceptat să joace în acest film după ce a fost contactat de regizorul Giuseppe Capotondi, care i-a cerut să interpreteze rolul unui comerciant şi colecţionar de artă britanic, Joseph Cassidy. Din distribuţia acestei pelicule fac parte şi actorii Claes Bang şi Elizabeth Debicki.



Filmul, ce are la bază romanul omonim scris de Charles Willeford, are o acţiune plasată în Italia zilelor noastre şi prezintă o înşelăciune comisă în universul artelor, care capătă în cele din urmă accente terifiante.



Filmările vor debuta în această lună în Italia, potrivit site-ului Deadline.com. Producătorii speră că pelicula va putea fi lansată la sfârşitul anului viitor.



Nu este pentru prima oară când Mick Jagger, în vârstă de 75 de ani, cochetează cu actoria, celebrul rocker britanic apărând deja în ultimii ani în filmele "The Man From Elysian Fields" (2001) şi "The Bank Job" (2008). AGERPRES