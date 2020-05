Micro-granturile #ADFRSurvival vor ajunge la 6 artiști independenți din industria cinematografică autohtonă

Micro-granturile #ADFRSurvival, destinate independenților din cinematografie rămași fără nicio sursă de venit în criza economică generată în contextul pandemiei de coronavirus, vor ajunge la beneficiarii desemnați de echipa de evaluare formată din Laura Mușat (fondator Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc), Alexandra Safriuc (coordonator masterclass-uri ADFR & co-fondator / director artistic ShortsUP) și Iulia Popovici (critic de film & teatru / fondator Asociația Transsectorială a Independenților din Cultură).

44 de artiști independenți din industria cinematografică, afectați de starea de urgență instituită în România pe fondul pandemiei COVID-19, au aplicat pentru cele 6 micro-granturi #ADFRSurvival, în valoare de 500 de euro fiecare, adresate talentelor emergente și actorilor independenți.

Sesiunea de acordare a micro-granturilor #ADFRSurvival, în valoare totală de 3000 de Euro, a fost lansată de Asociația Pentru Dezvoltarea Filmului Românesc (ADFR) pe 10 aprilie.

Evaluatorii au luat în considerare 34 de aplicațiii eligibile, dintre care 14 depuse de actori (cu vârste cuprinse între 22 și 40 ani, care au avut cel puțin o colaborare în cinema, în ultimele 12 luni) și 20 de reprezentanți ai industriei cinematografice (cu vârsta cuprinsă între 23 și 35 ani, din departamentele imagine, regie, scenaristică, scenografie și costume). Majoritatea aplicațiilor au venit de la artiști independenți din București și Cluj, cu vârste peste 30 de ani, iar cele mai multe aplicații din categoria talentelor emergente au fost din domeniile imagine și scenografie.

Echipa de evaluatori formată din Laura Mușat (fondator ADFR), Alexandra Safriuc (coordonator masterclass-uri ADFR & co-fondator / director artistic ShortsUP) și Iulia Popovici (critic de film & teatru / fondator Asociația Transsectorială a Independenților din Cultură), a luat în considerare informațiile oferite de documentele depuse, gradul de afectare a domeniului de activitate de către implementarea stării de urgență în România, măsura în care candidatul poate să își desfășoare activitatea prin telemuncă și urgența nevoii unei surse de venit.

Beneficiarii cele șase micro-granturi #ADFRSurvival, sunt actorii Rolando Matsangoș (București) și Paul Sebastian Popa (Cluj), alături de regizorul Norbert Fodor (București - Cluj Napoca), directorul de imagine Elena Bolintiru (București) și scenografii Elena Sucioaia (București) și Iuliana Ranta (Piatra Neamț), care au fost anunțați prin email și pe pagina oficială de Facebook – ADFR.

„Am primit multe aplicații pe care le-am luat în considerare pentru decizia finală și a fost un proces dificil de evaluare, pentru mine. Știam că industria e pe butuci, dar m-am confruntat cu magnitudinea dezastrului și m-a lovit un sentiment de neputință. Îmi pare rău că nu putem oferi mai multe granturi, pentru această sesiune am mers pe ideea de „supraviețuire” până la capăt și am ales acele persoane care se încadrau în cerințele date și nu au mai beneficiat de ajutor din partea altor instituții. În cazul actorilor aplicanți, majoritatea au primit indemnizație de la stat după aplicarea la #ADFRSurvival - acesta este și motivul pentru care am hotărât să oferim 4 micro-granturi categoriei „Talente Emergente”, unde nevoia s-a dovedit a fi mult mai mare”, a declarat Laura Mușat, fondator ADFR.

„Un ochi plânge, altul se bucură la micro-granturile ADFR. Pe de o parte, a fost o bucurie să citesc despre oameni activi, dinamici, pasionați de munca lor, pe de altă parte, e dureros să vezi ce efecte are această criză asupra artiștilor tineri, deja precari. A fost destul de complicat de făcut selecția, e ca și cum te-ai juca de-a Solomon, dar mă bucur că ADFR există și a pus o cărămidă, cât de mică, la supraviețuirea mediului nostru.”, a mărturisit Iulia Popovici.

„Citind aplicațiile pentru micro-granturile #ADFRSurvival m-am lovit din nou de o realitate pe care, de altfel, o știam foarte bine și înainte de criza actuală: problema siguranței financiare a celor din sectorul artistic independent și a riscurilor la care se supun pentru a activa în domeniul ales. A fost poate cel mai greu proces decizional prin care am trecut. Am încercat să oferim aceste granturi celor care au reușit, anterior acestei crize, să se întrețină din activitățile artistice în speranța că vor putea trece peste această perioadă fără să fie nevoiți să-și îndrepte atenția spre alte domenii.”, a spus Alexandra Safriuc

ADFR

ADFR a fost fondată în 2016 de un grup de tinere cineaste, care au crezut că arta cinematografică poate dezvolta comunități mult mai vizibile și informate, atât de cineaști cât și de cinefili. Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc (ADFR) își propune să sprijine și să promoveze industria cinematografică din România, precum și să dezvolte comunități cinefile prin intermediul filmului. Desfășurăm o serie de inițiative diverse: producem evenimente unice, dezvoltăm proiecte autentice pentru industrie și oferim granturi în situații excepționale, toate activitățile noastre având ca target umplerea golurilor existente în cinematografia locală. Investim în noile generații de artiști cineaști, în publicul cinefil și în cultura filmului românesc, ajutând astfel industria să se dezvolte într-un competitor important, în timp.