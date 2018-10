 "Moromeţii 2" va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Salonic

Premiera mondială a filmului "Moromeţii 2", în regia lui Stere Gulea, va avea loc la cea de a 59-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Salonic (1 - 11 noiembrie), unde pelicula a fost selecţionată în cadrul secţiunii Balkan Survey, curatoriată de Dimitris Kerkinos.



Filmul, care readuce pe marile ecrane iubitele personaje ale lui Marin Preda, va fi proiectat la Salonic pe 2 şi 3 noiembrie, în prezenţa regizorului Stere Gulea.



În 2017, în cadrul aceleiaşi secţiuni, ca parte a unui tribut special intitulat "From Words To Images: Balkan Literature And Cinema", a fost proiectată prima parte a filmului "Moromeţii".



"'Moromeţii 2' continuă povestea familiei lui Ilie Moromete din satul din Câmpia Dunării şi îl are în prim-plan pe mezinul Niculae. Anii 1945 - 1946 îl găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Între el şi cea de a doua soţie, Catrina, tensiunile continuă, în timp ce Niculae este pus la încercare de promisiunile lumii noi, în care totul e posibil dacă te înregimentezi", se arată în sinopsisul peliculei.



În rolurile principale sunt actorii Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru şi Iosif Paştina.



Imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, iar producţia este realizată de Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu.



"Moromeţii 2" este o producţie Libra Film, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Studioului de Creaţie al Ministerului Culturii, în colaborare cu TVR şi HBO România.



Pelicula va intra pe marile ecrane din România în 16 noiembrie, însă echipa filmului va porni într-o caravană prin ţară încă de la finalul lunii octombrie. Avanpremiere în mai multe oraşe au fost deja anunţate, în timp ce premiera de gală din 5 noiembrie, de la Sala Palatului, este deja sold-out, potrivit comunicatului citat.



Balkan Survey este o secţiune de tradiţie în cadrul Festivalului de la Salonic. A fost iniţiată în urmă cu 25 de ani şi găzduieşte an de an o selecţie a celor mai bune 15 pelicule (lungmetraje şi scurtmetraje) din producţia anuală a regiunii. În plus, în acest an va exista şi un program special dedicat predecesorilor noului val de film românesc, o selecţie suplimentară de 8 titluri ("Reconstituirea", "Proba de microfon", "100 de lei", "O lacrimă de fată", "Concurs", "Secvenţe", "E pericoloso sporgersi", "Marfa şi banii"). Printre filmele incluse în selecţia oficială a secţiunii, alături de "Moromeţii 2", se numără şi "Butterflies" (regia Tolga Karacelik, Turcia), "Cold November" (regia Ismet Sijarina, Kosovo), "You Have the Night" (regia Ivan Salatic, Muntenegru, Serbia), "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" (regia Radu Jude, România) şi "Alice T." (regia Radu Muntean, România). AGERPRES