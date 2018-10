Motivul pentru care Keira Knightley nu o lasă pe fiica sa să se uite la anumite filme Disney

Keira Knightley promovează următorul ei film Walt Disney, The Nutcracker and the Four Realms, însă, într-o apariție recentă la TV, aceasta a recunoscut că fiica sa nu are voie să urmărească anumite filme produse de Walt Disney, scrie indy100.

Actrița, în vârstă de 33 de ani, a spus în cadrul The Ellen DeGeneres Show, marți, că nu îi plac anumite filme produse de Walt Disney pentru felul în care sunt portretizate prințesele. Unul dintre aceste filme este Cenușăreasa, iar al doilea este Mica Sirenă.

„Pentru că așteaptă ca un tip bogat să o salveze. Nu aștepta! Salvează-te singură. Iar pentru celălalt sunt destul de supărată pentru că îmi place filmul, dar Mica Sirenă este de asemenea interzis. Melodiile sunt grozave, dar nu renunța la vocea ta pentru un bărbat. Problema cu Mica Sirenă este că iubesc Mica Sirenă.”, a spus actrița.