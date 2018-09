National Geographic a anunțat al treilea sezon din „The Story of God with Morgan Freeman”

National Geographic a anunţat că va fi filmat un al treilea sezon al seriei sale de succes "The Story of God with Morgan Freeman", în pofida faptului că Morgan Freeman a fost acuzat, în luna mai, de hărţuire sexuală şi de "comportament neadecvat" de nu mai puţin de 8 femei care au lucrat cu el pe platourile de filmare, informează Deadline.com.



În urma acestor acuzaţii, National Geographic a anunţat că a oprit faza de pre-producţie a Sezonului 3 (ce începuse din ianuarie), în aşteptarea rezultatelor unei investigaţii.



'Rezultatele investigaţiei nu au dezvăluit niciun incident care să ne îngrijoreze în timpul colaborării cu Morgan Freeman", conform unui comunicat publicat de National Geographic. 'Astfel am luat decizia de a continua producţia sezonului trei din 'The Story of God' (...) Compania noastră ia în serios orice chestiuni legate de hărţuire şi suntem siguri de rezultatele investigaţiei noastre în această problemă. Noul sezon va avea premiera internaţională în 2019 pe National Geographic Channel'.



Femeile care l-au acuzat pe Morgan Freeman de hărţuire sexuală şi comportament nepotrivit au lucrat cu actorul american atât pe platourile de filmare, cât şi în cadrul companiei sale de producţie cinematografică, Revelations Entertainment. Ele spun că au fost nevoite să îşi schimbe felul de a se îmbrăca atunci când ştiau că Freeman urma să se afle în preajma lor, deoarece doreau să evite un astfel de comportament. Toate reclamantele au spus că nu au depus plângere împotriva actorului, iar cele mai multe dintre ele au declarat că nu au făcut acest lucru deoarece se temeau să nu îşi piardă locurile de muncă.



Morgan Freeman a înfiinţat compania Revelations Entertainment în colaborare cu Lori McCreary în anul 1996. Printre creaţiile acestei companii se numără filme precum "Invictus", "Along Came a Spider" şi serialul TV "Madam Secretary", difuzat de postul ABC. Foşti angajaţi ai companiei au spus că studioul menţionat era un mediu de lucru "toxic". Şase foste angajate de la Revelations Entertainment au spus că au asistat la astfel de comportamente din partea starului american, inclusiv la comentarii cu tentă sexuală şi "atingeri nesolicitate".

AGERPRES