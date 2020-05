Nicole Kidman produce un nou serial de televiziune

Nicole Kidman va fi producător executiv al unui nou serial tv, pe care Amazon îl pregăteşte după cartea "A Good Marriage", a scriitoarei Kimberly McCreight, relatează variety.com., citată de EFE. Romanul relatează asasinarea unei femei într-un cartier bogat din New York. Ancheta crimei scoate la iveală secrete despre viața victimei și a soțului ei.



Este al cincilea proiect de televiziune al actriţei, care va produce şi va juca, în versiunile tv, ale romanelor "Pretty Things", pentru Amazon, în regia cineastei Reed Morano, una dintre creatoarele celebrului serial "The Handmaid's Tale".



Vedeta a produs și serialul HBO, "Big Little Lies", din distribuția căruia fac parte nume importante din cinematografie, printre care și Maryl Streep.

Nicole Kidman a câştigat Globul de Aur la categoria cea mai bună actriţă pentru rolul său din acest serial.



Kidman lucrează cu HBO şi la ecranizarea romanului "You Should Have Known", de Jean Hanff Korelitz, într-un serial intitulat "The Undoing" şi a cărui premieră a fost amânată.