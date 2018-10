Nicole Kidman spune că mariajul cu Tom Cruise a protejat-o împotriva hărţuirii sexuale

Nicole Kidman a dezvăluit într-un editorial publicat în New York Magazine că mariajul ei cu Tom Cruise a protejat-o împotriva hărţuirii sexuale, informează Press Association.



Actriţa australiană s-a căsătorit cu starul din "Mission: Impossible" în 1990, după ce au jucat împreună în filmul "Days Of Thunder".



Căsătoria cu Tom Cruise, un actor deja consacrat la Hollywod, a avut loc la începutul carierei actriţei australiene şi a ajutat-o să nu devină o victimă a hărţuirilor sexuale, dezvăluie artista, în prezent în vârstă de 51 de ani, într-un editorial publicat în New York Magazine.



"M-am căsătorit de foarte tânără, iar acest lucru nu îmi aducea putere, ci protecţie. M-am căsătorit din dragoste, iar căsătoria cu un om extrem de puternic m-a împiedicat să fiu hărţuită sexual", a mărturisit ea.



"Bineînţeles că am avut momente de #MeToo - de când eram mică! Dar să le expun într-un articol? Nu! Provin ele din munca mea? Absolut.", a scris vedeta australiană.



Nicole Kidman şi Tom Cruise, care în perioada căsătoriei au adoptat doi copii, Isabella, în prezent în vârstă de 25 de ani, şi Connor, în vârstă de 23 de ani, au divorţat în 2001.



Pentru actriţă, despărţirea de Tom Cruise a forţat-o să "se maturizeze".



"Munceam, dar eram încă foarte cocoloşită. Prin urmare, atunci când am ieşit din această relaţie, la 32, 33 de ani, a fost aproape ca şi cum trebuia să mă maturizez", a scris actriţa.



Nicole Kidman, recompensată cu Oscar pentru rolul din filmul "The Hours" în 2003, s-a căsătorit cu cântăreţul country Keith Urban în 2006. Cei doi au împreună două fiice, Sunday şi Faith, de zece, respectiv, şapte ani. AGERPRES