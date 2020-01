Nominalizări la Oscar 2020

Cea de-a 92-a ceremonie de acordare a premiilor Academiei americane de Film va avea loc la 10 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. A fost publicată lista completă a nominalizărilor. Marele favorit al acestei ediţii a premiilor Oscar este filmul „Joker”, în regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care şi cel mai bun film, regie şi actor în rol principal. Tot printre favorite se numără şi producţiile „The Irishman”, „1917” şi „Once Upon a Time... in Hollywood”, care au primit câte 10 nominalizări fiecare. La categoria cel mai bun actor în rol principal, au fost propuşi Antonio Banderas (în filmul „Pain and Glory”), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver („Marriage Story”), Joaquin Phoenix („Joker”), Jonathan Pryce („The Two Popes”). Pentru cea mai bună actriţă, au fost nominalizate Cynthia Erivo („Harriet”), Scarlett Johansson („Marriage Story”), Saoirse Ronan („Little Women”), Charlize Theron („Bombshell”) şi Renee Zellweger („Judy”).