Noua comedie a lui Elia Suleiman şi un focus Gaza, la a doua ediţie a Festivalului Filmului Palestinian

Noua comedie a celebrului regizor Elia Suleiman, premiată la Cannes şi propusă pentru Oscar, un focus de trei documentare puternice despre Gaza şi o animaţie emoţionantă vor putea fi văzute la cea de-a doua ediţie a Festivalului Filmului Palestinian (FFP), care va avea loc între 21 şi 24 noiembrie la Cinema Muzeului Ţăranului din Bucureşti.

Câştigător al unei menţiuni speciale în competiţia Festivalului de la Cannes din acest an, „It Must Be Heaven” (2019), noua comedie a lui Elia Suleiman, redă călătoria cineastului prin diferite oraşe ale lumii, unde descoperă paralele neaşteptate cu Palestina sa natală. Filmul este propunerea Palestinei la Premiile Oscar şi va fi proiectat la gala de închidere a FFP.

Realităţile din Fâşia Gaza şi problemele locuitorilor săi sunt discutate în trei documentare puternice, grupate într-un Focus Gaza.

Realizat de italianul Stefano Savona şi premiat la Cannes anul trecut, „Samouni Road” (2018) este un documentar animat care urmăreşte o familie extinsă de la periferia oraşului Gaza înainte, în timpul şi după cel mai recent război din regiune, care le-a schimbat viaţa pentru totdeauna.

„Gaza” (2019), de Garry Keane şi Andrew McConnell, este o coproducţie irlandezo-palestiniană prezentată la Festivalul de la Sundance şi propusă să reprezinte Irlanda la Premiile Oscar. Documentarul este portretul unui loc unic şi al unei populaţii care încearcă să ducă o viaţă plină de sens, pe fundalul efectelor devastatoare ale unui conflict peren.

În „The Apollo of Gaza” (2018), cineastul elveţian Nicolas Wadimoff încearcă să descifreze misterul din jurul unei statui a lui Apolo vechi de 2.000 de ani, găsită în 2013 în apropiere de Gaza, însă dispărută apoi din senin. Filmul a făcut parte anul trecut din selecţia CPH:DOX, cunoscutul festival de documentare de la Copenhaga.

Programul include de asemenea o emoţionantă animaţie de lungmetraj, „The Tower” (2018), realizată de regizorul norvegian Mats Grorud şi selectată la Annecy. Filmul are în centru o fată care trăieşte într-o tabără de refugiaţi palestinieni şi care află despre istoria familiei sale prin poveştile a trei generaţii precedente de refugiaţi.

Selecţia cuprinde de asemenea şi drama „Dégradé”, prezentă în 2015 la festivalurile de la Cannes şi Toronto. În Gaza, două coafeze şi zece cliente de vârste şi din medii diferite îşi petrec o zi închise într-un salon de frumuseţe, în timp ce poliţia Hamas se luptă cu o bandă de infractori pe stradă.

În premieră, Festivalul Filmului Palestinian propune şi o selecţie de scurtmetraje apreciate, care vor fi proiectate câte unul înaintea unora dintre lungmetraje. Este vorba de „Ambience” (2019), de Wisam Al Jafari, selectat în acest an în secţiunea Cinéfondation de la Cannes, „Bonboné” (2017), de Rakan Mayasi, prezentat la Berlin şi Toronto, „Selfie Zein” (2019), de Amira Diab, şi animaţia „Ayny” (2016), de Ahmad Saleh.

Anunţată deja, drama multipremiată „Mafak” („Şurubelniţa”), care a avut anul trecut premiera mondială la Festivalul de la Veneţia, va deschide a doua ediţie a Festivalului Filmului Palestinian, în prezenţa tinerei actriţe Mariam Basha.

Prezentat în premieră în România la FFP, „Mafak” este debutul regizorului Bassam Jarbawi şi tratează problemele fizice şi emoţionale ale unui palestinian întors acasă după ce a stat 15 ani într-o închisoare israeliană.

Realizată de criticul Ionuţ Mareş, selecţia din acest an propune în total 11 filme de ficțiune, de non-ficţiune şi de animaţie - şapte lungmetraje şi patru scurtmetraje.

Festivalul Filmului Palestinian (FFP), organizat de Centrul Cultural Palestinian Mahmoud Darwish, îşi propune să ofere publicului din România şansa de a descoperi atât vitalitatea cinematografiei palestiniene, reprezentată de cineaşti răspândiţi în întreaga lume, cât şi realităţile socio-culturale şi istoria palestinienilor prin reprezentarea cinematografică şi prin întâlniri cu cineaşti palestinieni sau de alte naţionalităţi.

Înfiinţat în 2018, Centrul Cultural Palestinian Mahmoud Darwish (CCPMD) este o organizaţie non-profit, independentă şi neafiliată politic, care promovează valorile culturii palestiniene.