Noutăţile Festei del Cinema di Roma 2019: filme, oaspeţi şi programe

Directorul Artistic Antonio Monda şi Laura Delli Colli, aflaţi la conducerea Fundaţiei Cinema per Roma, şi Francesca Via, Director General au anunţat primele anticipări ale celei de a 14-a ediţii a Festivalului de Cinema de la Roma, care se va desfăşura între 17 şi 27 octombrie la Auditorium Parco della Musica, dar şi în numeroase alte locuri ale Capitalei italiene.

L’Auditorium Parco della Musica este nucleul Festivalului, cu covorul roşu şi sălile de proiecţie. Festivalul va cuprinde însă întregul oraş, având şi o locaţie nouă, Macro – Muzeul de Artă contemporană din Roma, cu două noi formate: Duel şi Parola/Immagine.

Primul este “un joc cu personaje sau teme, ca De Niro contro Pacino sau Hitchcock contro Lang", în cel de-al doilea, o serie de scriitori va discuta despre adaptările cinematografice: “Francesco Piccolo, de exemplu, va vorbi despre o mare carte devenită un film foarte urât”.

În munca sa, Antonio Monda este flancat de un Comitet de Selecţie, compus din Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel şi Valerio Carocci.

“Sunt semnale încurajante, cum ar fi faptul că 30% din filmele premiate de public la acest prestigious festival au plecat şi au cucerit Oscarul, ca Moonlight şi Green Book”, sublinia Monda, care a reuşit să pună pe picioare manifestarea cu acelaşi buget ca în 2018: 3.419.000 de euro.

Selecţia oficială va găzdui peste 40 de filme din întreaga lume, care vor concura la Premiul Publicului BNL. Este anul întoarcerii cinema-ului independent, ca reacţie la Hollywood care conduce din ce în ce mai mult curentul principal: filme asemănătoare, dar blockbusteruri, după cum afirma directorul Festivalului.

Ca în fiecare an, Comitetul de selecţie va împărţi cu publicul o scurtă selecţie de filme care au marcat pasiunea lor pentru cinema. După western, musical, filmul poliţist, în 2019 este rândul aşa numitei screwball comedy, comedia sofisticată a Americii anilor 30 şi 40. Fiecare film va fi însoţit de o întâlnire cu autori, actori şi oaspeţi. De altfel, înainte de fiecare proiecţie, spectatorii vor putea asista la scurte extrase din comediile americane cele mai cunoscute şi cele mai iubite.

Printre peliculele noi amintim Pavarotti de Ron Howard. Este povestea vocii, secretelor şi legendelor tenorului Luciano Pavarotti şi a incredibilei lui cariere de la fiul unui brutar la superstar internaţional, capabil să transforme pentru totdeauna lumea Operei. Documentarul este un portret intim şi emoţionant al artistului şi al omului, realizat cu filmări inedite şi imagini iconice din concertele sale.

Bill Murray, unul dintre cei mai iubiţi interpreţi din lume, va primi Premiul pentru Carieră, ce îi va fi înmânat de Wes Anderson, care l-a distribuit în unele dintre rolurile sale în care a strălucit. Actorul emblematic va fi şi protagonistul unei Întâlniri cu publicul, împreună cu acelaşi Anderson, în care va aminti etapele principale ale carierei sale. După un început incendiar în lumea televiziunii, ca protagonist al producţiei Saturday Night Live, şi după succesul planetar al filmului Ghostbusters, actorul american s-a distins de-a lungul anilor ca o figură rafinată a unor memorabile filme-cult, de la Groundhog Day de Harold Ramis la Ed Wood de Tim Burton, de la Broken Flowers de Jim Jarmusch la Lost in Translation de Sofia Coppola, care i-a adus un Golden Globe, un Premiu BAFTA şi o nominalizare la Oscar. A avut o extraordinară colaborare cu Wes Anderson, care l-a distribuit în Rushmore, The Royal Tenenbaum, The Life Aquatic de Steve Zissou, The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel şi Dog Island.

Cariera extraordinară a lui Ron Howard, distins cu Premiul Oscar pentru A Beautiful Mind, a traversat 60 de ani de cinema şi de televiziune. În 1959, se lansa ca actor în serialul The Twilight Zone, iar în 1977, în timp ce era protagonist al celebrului serial Happy Days, aborda regia. Talentul în spatele camerei de filmat l-a făcut să exploreze genuri foarte diferite şi să regizeze numeroase filme de succes, de la Cocoon la Far and Away, de la Apollo 13 la Frost/Nixon, de la Cinderella Man la pelicule inspirate din romane precum cele ale lui Dan Brown (Codul lui da Vinci, Îngeri şi demoni, Infernul) până la Solo: A Star Wars Story.

La Festivalul de la Roma, Ron Howard va prezenta producţia Pavarotti, un nou omagiu personal adus marii muzici după The Beatles - Eight Days a Week.

În cadrul Întâlnirilor, vor putea fi audiate convorbiri cu regizorii francezi Olivier Assayas şi Bertrand Tavernier şi cu scriitorul american Bret Easton Ellis.

Regizorul parizian Olivier Assayas este autorul unei opere intense şi emoţionante, străbătute de o mare atenţie pentru poveste şi complexitatea psihologică a personajelor. A abordat teritorii diverse, de la reprezentarea copilăriei şi adolescenţei (L'eau froide, L'enfant de l'hiver) la reflecţia asupra cinema-ului şi a nenumăratelor lui stiluri (Irma Vep), trecând de la ample producţii (Les Destinées sentimentales) la seriale de televiziune (Carlos, distins cu Golden Globe). În cursul Întâlnirii de la Roma, Assayas va vorbi despre Nouvelle Vague şi despre experienţa sa de critic la Cahiers du Cinéma.

Bertrand Tavernier, critic rafinat şi profund cunoscător al cinema-lui american, a elaborat de-a lungul anilor o poetică bazată pe forţa scenariului şi a interpretării. La Festivalul de la Berlin a primit Premiul Special al Juriului pentru L'horloger de Saint-Paul, care inaugura lunga sa colaborare cu Philippe Noiret, şi Ursul de Aur pentru L'esca, în timp ce la Cannes a obţinut Premiul pentru cel mai bun regizor cu Un dimanche à la campagne.

La Auditorium, Bertrand Tavernier va aprofunda aşa-numitul “cinéma de papa”, forma tradiţională a unei poveşti cinematografice, dragă regizorului şi ironizată drastic de criticii de la Cahiers du Cinéma în anii Noului Val.

Între protagoniştii literaturii mondiale, Bret Easton Ellis a semnat o serie de bestselleruri care au marcat ultimele două decenii ale secolului trecut. Printre ele, Less than Zero, Lunar Park, Glamorama şi opera lui cea mai semnificativă, American Psycho, o călătorie nebună în New York-ul de la sfârşitul perioadei 1900, străbătute de obsesia consumerismului, a frumuseţii, a drogurilor, totul văzut prin ochii unui criminal în serie.

Romanele sale sunt adesea adaptate pentru marele ecran. De altfel, scriitorul a lucrat şi ca scenarist şi producător executiv de filme. La întâlnirea de la Festivalul de la Roma, Bret Easton Ellis va vorbi despre extraordinara sa carieră şi îşi va povesti punctul lui de vedere despre societatea americană.

Retrospectivele acestei ediţii, curatoriate de Mario Sesti, vor fi dedicate maestrului german Max Ophüls, considerat unul dintre cei mai sofisticaţi şi străluciţi autori din istoria celei de a şaptea arte, şi cineastului japonez Hirokazu Kore-eda, unul dintre cei mai inspiraţi autori ai cinema-ului oriental.

Realizatorul german este un punct de referinţă pentru mulţi cineaşti, printre care Stanley Kubrick care îl admira pentru tehnica sa extraordinară şi pentru mişcările neobişnuite şi complexe ale camerei.

Hirokazu Kore-eda a reuşit să aprofundeze cu originalitate teme ca viaţa şi moartea, relaţiile de familie, sentimentele şi memoria. Cariera lui de 30 de ani, sub semnul unei opere intimiste, a urmărit explorarea sentimentelor şi a fragilităţii protagoniştilor şi a fost încununată de recunoaştere în întreaga lume: de la After Life, care i-a adus faima internaţională, la Like Father, Like Son (Premiul Juriului la Cannes) şi până la Shoplifters, nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun film străin, a cucerit Palme d’Or la Cannes şi César 2019.

La 50 de ani de la lansare, va fi proiectată versiunea restaurată a producţiei Satyricon a lui Fellini, vizionară reinventare a clasicului Petronio, şi va fi omagiat regizorul toscan Gillo Pontecorvo, de la cărui naştere se împlinesc tot 100 de ani, cu proiecţia peliculei Kapò, şi ea restaurată, lansată în 1959 şi nominalizată la Oscar pentru Cel mai bun film străin.