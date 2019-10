Nume de referință în industrie, față în față cu iubitorii filmelor de animație. Cine sunt invitații Animest.14?

Sunt creatorii unor filme de animație premiate la cele mai mari festivaluri. Poveștile și personajele imaginate de ei au făcut înconjurul lumii și au cucerit publicul de pretutindeni. Au inovat lumea filmului și s-au poziționat printre numele de referință în domeniu. La cea de-a 14-a ediție Animest (4-13 octombrie), starurile industriei vin în România cu povești, sfaturi și secrete din culisele celor mai premiate producții la care au lucrat. Întâlnirile-eveniment cu experții în domeniu vor avea loc la AWE (Adaptive Work Environment), spațiul care va găzdui și o serie de prezentări ale creatorilor autohtoni care fac diferența.

Surpriza absolută a acestei ediții va fi întâlnirea cu artistul canadian Robert Valley, cunoscut pentru Pear Cider and Cigarettes, nominalizat în 2017 la Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj animat, dar și pentru sci-fi-ul Zima Blue, inclus în cunoscuta antologie Netflix Love Death and Robots. Stilul său inconfundabil a influențat mulți scenografi, creatori de jocuri video și autori de benzi desenate, iar contribuţia sa ca designer de personaje pentru producţia Disney Tron: Uprising i-a adus în 2013 un Premiu Annie. Invitat în acest an în juriul secțiunilor scurtmetraj internațional și film studențesc, Robert Valley nu va rata ocazia de a-și întâlni fanii din România la Animest. În cadrul masterclass-ului From Comics to Animation, organizat pe 11 octombrie, de la ora 17:00, artistul va povesti despre ce îl inspiră și despre adevăratele motive pentru care a ales producția independentă, dar va răspunde și curiozităților legate de colaborările sale cu Gorillaz și Metallica. În aceeași zi, vei putea urmări câteva dintre filmele pe care le semnează, de la ora 18:30, la Cinemateca Eforie.

Pentru prima dată va ajunge în România și nonconformistul regizor și animator Paul Bush, cunoscut pentru filmele sale care dizolvă graniţele dintre ficţiune, documentar şi animaţie. Un pionier al utilizării elementelor live action, artistul britanic s-a lăsat influențat în munca sa de pasiunea pentru artele plastice și a reușit să-și creeze o proprie semnătură vizuală, care te va urmări pentru multă vreme. La Animest vei avea ocazia să-l cunoști pe 12 octombrie, de la ora 13:00, în cadrul masterclass-ului Falling in love with the frame. The Albatross (1998), While Darwin Sleeps (2004), The Five Minute Museum (2015) și alte câteva scurtmetraje pe care le semnează vor fi proiectate la Cinema Elvire Popesco, de la ora 17:00.

Festivalul invitat: Ars Electronica

Explorator al Revoluţiei digitale încă din 1979, festivalul Ars Electronica s-a concentrat încă de la începuturi pe noutăţi şi posibile scenarii ale viitorului, la confluenţa între artă, tehnologie şi societate. Viziunea, ideile şi proiectele propuse de festival în colaborare cu artişti, oameni de ştiinţă, experţi în tehnologie, ingineri, antreprenori şi activişti sociali din întreaga lume sunt inovatoare, radicale şi deloc tributare curentelor mainstream. Directorul festivalului, cercetătorul și curatorul Jürgen Hagler va aduce cu el la București o mostră din atmosfera futuristă a evenimentului: o serie de instalații pe care te invităm să le descoperi în spațiile partenere. Invitat la Animest în juriul secțiunilor lungmetraj internațional și competiție românească, Jürgen va povesti despre Ars Electronica pe 9 octombrie, de la ora 17:00, la AWE.

Studioul invitat la Animest.14: Papy 3D

Compania de producție franceză Papy 3D a fost înființată în 2006 de un grup de regizori animatori cu experiență, interesați să lucreze într-un mediu care să le permită implicarea atentă în toate etapele realizării filmelor. Printre fondatorii studioului se numără producătorul Richard Van Den Boom, invitat în acest an în juriul secțiunilor scurtmetraj internațional și film studențesc. Doctor în fizică moleculară, Richard a cunoscut lumea animației prin intermediul soției sale, iar ceea ce la început reprezenta pentru el o simplă preferință în materie de filme s-a transformat în timp într-o pasiune, devenind apoi o carieră de succes. Ca director de producţie la Papy 3D a răspuns de trei proiecte în 2019 şi are în producţie sau în dezvoltare încă trei proiecte pentru anii următori.

Prezentă la rândul său la această ediție, Sarah Van Den Boom s-a aflat pe lista favoriților la Cristalul Annecy, în 2006 și în 2010, iar anul acesta, cel mai recent scurtmetraj pe care îl semnează, Raymonde ou l'évasion verticale a fost nominalizat la premiile César. Sarah va face parte din juriul secțiunilor lungmetraj internațional și competiție românească și va susține, alături de soțul ei, o prezentare complexă a studioului pe 9 octombrie, de la ora 15:30. Câteva dintre cele mai premiate filme produse de Papy 3D vor fi proiectate în cele 10 zile de festival în cinematografele partenere.

Țara invitată: Estonia

Țara care a oferit o serie generoasă de artiști de top ai animației europene, Estonia va fi vedeta ediției din acest an. Printre reprezentanții săi se numără deja faimosul Janno Põldma, prezent de două ori în competiția de la Berlinale cu filmele din trilogia Lotte - senzația din acest an a secțiunii Minimest. Tot aici va fi prezentat și Captain Morten and the Spider Queen, cel mai nou film al lui Kaspar Jancis, invitat în juriul secțiunilor lungmetraj internațional și competiție românească.

De departe una dintre cele mai populare personalități estoniene din industrie, desenatorul şi regizorul Priit Pärn s-a remarcat, încă de la începutul carierei sale, printr-o estetică aparte. I-ai putea recunoaște filmele și cu ochii închiși dacă te-ai ghida după umorul negru și suprarealismul specifice creațiilor sale. Din 1990 predă animația la universități din Europa, iar în 2006 a devenit șeful departamentului de animație al Academiei de Arte din Estonia, unde conduce astăzi programul de Master. Din 2008, este membru al Academiei Europene de Film, iar la Animest va veni însoțit de partenera de viață și creație, Olga Pärn și va susține un masterclass de excepție pe 10 octombrie, de la ora 17:00.

Noua generație de artiști animatori estonieni va fi reprezentată de Chintis Lundgren, artista în vârstă de 38 de ani, nominalizată deja la Annecy, Sundance, Toronto și Clermont-Ferrand. Pe 9 octombrie, de la ora 19:00, o vei putea întâlni în cadrul prezentării selecției sale de filme la AWE: The Absinthe Rabbits of Chintis Lundgren.

Animații erotice: un must see la Animest.14

Încă își desenează filmele pe hârtie și este una dintre cele mai curajoase artiste europene. Abordează subiecte îndrăznețe, atacă teme politice și explorează sexualitatea cu o totală libertate de exprimare. Sara Koppel vine la Animest ca membru al juriului secțiunilor scurtmetraj internațional și film studențesc și este gata să răspundă tuturor întrebărilor, după proiecția de filme erotice pe care le semnează. Accesul la Naked Love with Sara Koppel va fi interzis persoanelor sub 18 ani.

Dedicată exclusiv adulților este și EROTICA – Noaptea Animației Erotice, programată pe 8 octombrie, de la ora 22:30, la Cinemateca Eforie. Provocatoare și efervescentă, selecția nerecomandată spectatorilor pudici celebrează diversitatea, explorând o varietate de perspective ale sexualității, fără să facă excepții în privința calității artistice.

Cea de-a paisprezecea ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest va avea loc în perioada 4 octombrie – 13 octombrie 2019 la Cinemateca Eforie, Cinema Elvire Popesco, Cinema City, Opera Comică pentru Copii, AWE – Adaptive Work Environment, Muzeul de Artă Recentă, Institutul Cervantes, KUBE Musette și Club Control.