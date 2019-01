O nouă ecranizare cu “Papillon”, dură, spectaculoasă şi empţionantă, cu doi mari actori

Rami Malek (Bohemian Rapsody), câştigătorul ediţiei de anul acesta a Globurilor de Aur la categoria Cel mai bun actor, face echipă cu Charlie Hunnam (King Arthur) şi împreună dau viaţă personajelor principale din cea mai nouă ecranizare a romanului-fenomen Papillon.

Printre cei care consideră că au o legătură puternică şi personală cu întregul fenomen Papillon se numără şi Rami Malek, care declară: ,,Este o carte pe care am iubit-o încă din copilărie şi îmi amintesc de momentele în care am vizionat filmul alături de familia mea, aşa că m-a atras imediat ideea unei reecranizări a acestei poveşti”, actorul concluzionând că provocarea cea mai mare a fost aceea de a aduce unicitate unui rol celebru în interpretarea lui Dustin Hoffman în 1973.

Cu o poveste care abundă în detalii şocante, care prezintă cu o crudă exactitate suferinţa şi determinarea de care un om este capabil atunci când este prins în sfâşietoarea luptă pentru supravieţuire, romanul autobiografic scris de Henri Charrière, care a stat la baza filmului, a devenit un best seller internaţional în momentul publicării sale în 1969 şi rămâne în continuare o scriere de referinţă pentru literatura de specialitate.

Memorabila aventură este centrată în jurul lui Papillon (Charlie Hunnam), un hoț de rând, condamnat, pentru o crimă pe care nu a săvârșit-o, la închisoare pe viață în teribilul penitenciar de pe Insula Diavolului. Hotărât să își recapete libertatea și să se întoarcă la iubita lui, Papillon încheie o alianță neobișnuită cu înstăritul Louis Dega (Rami Malek) care, în schimbul protecției sale, îi oferă eroului nostru banii necesari pentru a pune în practică un plan de evadare.

La 45 de ai după filmul regizat de Franklin J. Schaffner, cu Steve McQueen şi Dustin Hoffman în rolurile principale, Papillon beneficiază de un remake semnat de regizorul danez Michael Noer (Northwest – 2013, La Chambre d’en face – 2015).

Celor doi actori protagonişti li se alătură pe ecran Yorick van Wageningen, Ian Beattie (Game of Thrones), Michael Socha (Once Upon A Time), Tommy Flanagan (Les Gardiens de la Galaxie 2, Peaky Blinders), Eve Hewson (Robin des Bois).

Această adaptare onestă este dezavantajată de comparaţia inevitabilă cu filmul devenit cult al lui Franklin J. Schaffner. Chiar dacă nu inovează nimic, lungmetrajul are un scenariu ritmat şi decoruri exotice care-ţi taie răsuflarea, reuşind să-l facă pe spectator să (re)descopere o aventură umană captivantă.

Autobiogafie semnată de Henri Charrière, Papillon pare să detalieze cei 14 ani pe care hoţul le petrece în Guyana. Veridicitatea ei a fost însă pusă sub semnul îndoielii de mai multe ori, de la publicarea cărţii devenite bestseller mondial la sfârşitul anilor 1960.

Dacă Papillon interpretat de Steve McQueen apărea marcat de încercările vieţii sale, cel al lui Charlie Hunnam este cu adevărat frumos. Actorul britanic a ştiut să sesizeze candoarea nostalgică, oferind un personaj la care vulnerabilitatea se împleteşte cu accente de sarcasm fermecător. Cât despe tovarăşul lui de suferinţă, Malek, potrivit părerilor criticilor, rămâne în umbra lui Dustin Hoffman, mai ales din cauza lipsei unor scene-cheie care i-au permis predecesorului lui să confere greutate personajului.

Regizorul filmează scenele de acţiune în planuri scurte, frenetice, uneori confuze. Reuşeşte însă trasarea parcursului interior al eroului, mai ales în momentul în care Papillon, supranumit “Papi” de ceilalţi deţinuţi, este încarcerat la izolator. Acolo apare la hoţul neînsemnat sentimentul onoarei, al demnităţii, al stimei faţă de propria persoană.

Şansa regizorului a fost distribuirea lui Charlie Hunnan care se dovedeşte un interpret ideal. Cunoscut din serialul gay Queer as folk, din 1999-2000 sau din pelicula Hooligans de Levi Alexander, în 2005, actorul apare de data aceasta implicat, sensibil, reuşind să-l depăşească pe Steve McQueen, după cum aărecia presa străină.

În concluzie. Faţă de temerile pe care le suscita, dintre care unele erau justificate, cum ar fi reconstituirea hazardată a Parisului din la Belle Epoque, filmul lui Michael Noer este o surpriză plăcută.

“Ceea ce m-a convins nu a fost numai excelentul şi palpitantul scenariu pe care l-am citit, ci şi privirea fotografiilor autentice ale închisorii reale din care a evadat adevăratul Papillon. Şi pentru un regizor ca mine, care vine din zona documentarului, este întotdeauna fascinant să descopere universul acestei istorii atemporale. Am fost, de asemenea, fascinat de relaţiile interumane. Urmărirea evoluţiei prieteniei dintre Henri "Papillon" Charrière şi Louis Dega m-a emoţionat profund”, mărturisea regizorul.

Chiar dacă povestea lui Papillon se desfăşoară între 1931 şi 1945, Michael Noer a fost sedus de actualitatea temelor sale. “Din nefericire, Papillon este încă actual deoarece numeroşi bărbaţi şi femei sunt încarceraţi în condiţii îngrozitoare şi se recurge la izolare ca mijloc de tortură. Se întâmplă în întreaga lume, astfel că am fost interesat în acest proiect de posibilitatea de a aborda subiectul în context istoric, arătând în acelaşi timp că el este extrem de actual”.

Pentru a evoca cât mai exact calvarul suportat de Henri Charrière, Charlie Hunnam s-a supus unei metamorfozări fizice dificile. “Această experienţă a presupus o imersiune toală. N-am avut nicio clipă de repaus. Lucram 16 ore pe zi, şapte zile din şapte. Am filmat două pelicule la rând care cereau să pierd din greutate. Se întâmplă ceva straniu când pierzi 18 kilograme în 10 săptămâni: eşti mult mai concentrat”, îşi amintea actorul.

Scenograful Tom Meyer şi echipa lui au reconstituit închisoarea lui Henri Charrière de la A la Z. Pentru a se documenta, el a consultat fotografii şi filme de arhivă turnate în Guyana franceză. “Este extraordinar faptul că există o mulţime de documente de arhivă despre acest subiect. Istoricii au scris mult despre coloniile penitenciare, astfel încât m-am putut sprijini pe un mare număr de referinţe pentru a studia structura arhitecturală a închisorii”.

Din multe puncte de vedere, colonia penitenciară descrisă de Charrière seamănă cu un fel de infern dintr-un ţinut dantesc.

Sârboaicei Bojana Nikitovic i-a revenit misiunea de îmbrăca impozanta armată a deţinuţilor (5.000 de figuranţi). Creatoarea de costume a consultat un număr enorm de lucrări şi fotografii. Cum majoritatea fotografiilor au fost realizate cu prilejul vizitelor unor importanţi demnitari, prizonierii purtau, în mod uimitor, ţinute foarte la modă. “În cea mai mare parte a acestor fotografii, îţi poţi imagina că gardienii au bărbierit prizonierii, i-au spălat şi i-au îmbrăcat în uniforme în cea mai bună stare. Toţi au aerul îngrijit, dar îţi dai totuşi seama că viaţa lor este foarte dură”.

Acţiunea din Papillon se desfăşoară în jungla din Guyana, dar producătorul Joey McFarland şi echipa sa au descoperit locurile pe care le căutau în Europa de Est şi în Malta. Închisoarea a fost reconstituită într-o regiune muntoasă din Muntenegru. Aşa cum se întâmplă adesea în filmările în decor real, condiţiile meteo au constrâns la improvizaţii. “Noroiul era o adevărată problemă în Muntenegru şi asta era epuizant pentru actori şi pentru echipa tehnică. Dar, cred că autenticitatea filmului a beneficiat de pe urma filmării în decor real”. Pentru redutabilul periplu pe mare, producţia s-a instalat în insula Malta.

Celebra epopee a lui Henri Charrière despre supravieţuiere, nedreptate, dar şi despre puterea prieteniei şi a loialităţii a primit o nouă ecranizare: dură, spectaculoasă şi emoţionantă. Un film distribuit pe marile ecrane din toată ţara de Vertical Entertainment.