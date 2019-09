O nouă ediție Película începe în 11 septembrie

Au mai rămas doar câteva zile până la începerea unei noi ediții a singurului festival de film si cultură ibero-americană din București.

Jurul acestei ediții este alcătuit din Sylvie Debs (Franța, Specialistă în cinematgrafie braziliană), Bogdan Dumitrache (România, actor – Pororoca, Din dragoste, cu cele mai bune intenţii, Poziția copilului, etc) și Boglarka Nagy (România-Germania, directoarea generală a Confederatiei Internaționale de Cinematografe de Artă – CICAE, Berlin)

Juriul va selecta Cel mai bun film din cele 5 titluri ale Competiției oficiale: BENZINHO (Brazilia- Uruguay, regia: Gustavo Pizzi), CANCION SIN NOMBRE (Peru, regia: Melina León), LA CAMARISTA (Mexic, regia: Lila Avilés), ROJO (Argentina, regia: Benjamin Naishtat), TARDE PARA MORIR JOVEN (Chile, 2018, regia: Dominga Sotomayor).

În fiecare an, Película dorește să celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americană, de aceea, serile festivalului sunt însoțite de proiecții speciale urmate de întâlniri cu publicul: LAS NINAS BIEN (Mexic, regia: Alejandra Márquez Abella), WINAYPACHA (Peru, regia: Oscar Catacora), LA CORDILLERA DE LOS SUENOS (Chile, regia:: Patricio Guzman), YULI (Spania, regia: Iciar Bollain).

Filmul de închidere, TANGO SUOMI, este o coproducție Argentina-Finlanda și ne oferă bucuria de a o avea alături de noi pe argentinianca Gabriela Aparici, regizorul și producatorul acestuia. Conform tradiției anuale, după film va urma o seară de Milonga în Atriumul Institutului Francez.

Unul dintre filmele iconice ale Braziliei, CENTRAL DO BRASIL, va deschide miercuri, 11 septembrie, cea de-a patra ediție a festivalului Película !

În cadrul festivalului ce are Brazilia în focus, vor fi prezentate 4 filme braziliene, producții remarcabile, care tratează subiecte sociale de actualitate. Alături de acestea spectatorii se vor putea bucura de un show de capoeira realizat de Alemar Capoeira Group, o degustare de sucuri naturale Rio Juice, precum și de demonstrațiile de muzică oferite de Gabriela Costa & Alex Man, alături de un concert susținut de Mara Halunga & Caue de Marinis Project. În plus, publicul va putea participa la atelierul culinar cu bunătăți braziliene.

Película promite o experiență inedită și vă așteaptă să luați parte la cât mai multe evenimente!

Juriul

SYLVIE DEBS

Profesoară asistentă la Universitatea din Strasbourg, unde predă la catedra de Comunicare-Informare, este membră a laboratorului de cercetare CHER (Culture and History in the Roman Space - https://cher.unistra.fr/). Reprezentantă ICORN, International Cities of Refuge Network (www.icorn.org), a fondat rețeaua CABRA (CAsas BRAsileiras de Refugio: www.cabras.org), care se ocupă de scriitorii și artiștii amenințați în țările din care provin.

Cu un doctorat în Literatură comparată, este considerată în Franța una dintre cele mai importante specialiste în filmul brazilian. A publicat 5 cărți, precum și numeroase articole despre cinema, literatura cordel și literatura populară. Este membră a redacției Latin American Cinema Review, publicată de PUM, și colaborează cu festivalul Cinelatino (www.cinelatino.fr) din 1996. Acolo, se ocupă de prezentarea filmelor, regizorilor, actorilor și moderează dezbaterile cu publicul. Ca fostă diplomată în Brazilia (2006-2010) și în Mexic (2010-2013), Sylvie Debs are o experiență cuprinzătoare în programare și cooperare culturală.

BOGDAN DUMITRACHE

S-a născut în mai 1977 la Bucureşti şi a absolvit Academia de Teatru şi Film în 1999. A debutat ca actor pe scena teatrului ,,Constantin Nottara” în anul 2000, dar a renunţat repede la teatru în favoarea filmului. Bogdan a jucat în câteva dintre cele mai titrate lung şi scurtmetraje ale momentului: ,,Trafic”, regia Cătălin Mitulescu, ,,Moartea domnului Lăzărescu”, regia Cristi Puiu, ,,Tramvaiul Andreei”, regia Alex Iordăchescu, ,,Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, regia Cătălin Mitulescu, ,,Lecţia de box”, regia Alexandru Mavrodineanu, ,,Portretul luptătorului la tinereţe”, regia Constantin Popescu, ,,Captivi de Crăciun”, regia Iulia Rugină, ,,Din dragoste, cu cele mai bune intenţii”, regia Adrian Sitaru, ,,Poziţia copilului”, regia Călin Peter Netzer. Devenit cunoscut publicului larg datorită rolului din serialul ,,În derivă”, Bogdan a câştigat aprecierea criticilor pentru rolul lui Alex din filmul ,,Din dragoste, cu cele mai bune intenţii”, pentru care a primit Leopardul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno în 2011. Acelaşi an, 2011, îi aduce lui Bogdan Premiul GOPO pentru rolul Laurian Haşiu ,,Leu” din filmul ,,Portretul luptătorului la tinereţe”. În 2017, primește la San Sebastian Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul lui Tudor, din "Pororoca", ca în 2019 să câștige Premiul GOPO pentru același rol.

BOGLARKA NAGY

A studiat film și management de proiecte educaționale și culturale, precum și management de cinema de artă. În ultimii 15 ani a scris critică de film, studii și a notat interviuri, a selectat filme pentru festivaluri de documentare, a predat la ateliere și a organizat formări.

S-a ocupat de proiecte de film la Institutul Francez din Cluj între 2009-2013 și de Cinema Elvire Popesco la București între 2014-2018.

În prezent este directoarea generală a Confederatiei Internaționale de Cinematografe de Artă - CICAE la Berlin.

COMPETIȚIE

BENZINHO/LOVELING

Dramă, Brazilia- Uruguay, 2018

Regia: Gustavo Pizzi

Cu: Karine Teles, Otavio Muller

Date difuzare: 13.09/15.09

La marginile orașului Rio de Janeiro, Irene are la dispoziție doar câteva zile pentru a-și învinge anxietatea și a-și recâștiga încrederea în sine, înainte de a-l trimite pe băiatul ei cel mare de-acasă.

CANCION SIN NOMBRE

Dramă, Peru, 2019

Regia: Melina León

Cu: Pamela Mendoza, Tommy Paraga

Date difuzare: 14.09/15.09

.Fiica nou născută a Georginei, o tânără care locuiește în Anzi, este răpită dintr-o clinică falsă. Eforturile ei disperate de a-și găsi copilul o duc către sediul unei publicații renumite. Bazat pe o întâmplare reală.

LA CAMARISTA

Dramă, Mexic, 2018

Regia:Lila Avilés

Cu: Gabriela Cartol, Teresa Sánchez

Date difuzare: 12.09/15.09

Eve, o tânără cameristă dintr-un hotel luxos din Mexico City, se confruntă cu monotonia zilelor lungi de muncă examinând în tăcere lucrurile uitate și făcându-și prieteni care îi alimentează visul recent descoperit de a duce o viață mai bună.

ROJO

Thriller, Argentina, 2018

Regia: Benjamin Naishtat

Cu: Claudio Martinez Bel, Mara Bestelli, Alfredo Casto

Date difuzare: 14.09/15.09

La mijlocul anilor ‘70, un om bizar ajunge intr-un oras de provincie linistit. Aflat intr-un restaurant, el incepe sa-l insulte, fara nici un motiv, pe Claudio, un avocat renumit.

TARDE PARA MORIR JOVEN

Dramă, Chile, 2018

Regia: Dominga Sotomayor

Cu: Demian Hernandez, Antar Machado, Magdalena Totoro

Date difuzare: 12.09/15.09

În vara anului 1990, în Chile, un mic grup de familii trăiește într-o comunitate izolată, chiar la poalele Anzilor, construind o lume nouă, departe de excesele din oraș.