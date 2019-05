Oana Zăvoranu, revenire spectaculoasă în televiziune

Oana Zăvoranu revine spectaculos în televiziune, la 15 ani de la ultimul său rol. Aceasta va face parte din distribuția noului serial produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, „Sacrificiul”.

Oana a primit cu entuziasm oferta din partea Ruxandrei Ion, mai ales pentru că visa demult la un nou rol în cadrul unei producții de asemenea anvergură, actoria fiind una din marile pasiuni ale sale.

„Propunerea de a juca în serialul Sacrificiul am primit-o de la Ruxandra Ion, care a făcut posibil și în urmă cu 15 ani să mă aleagă în urma castingului susținut pentru „Numai iubirea”. Vestea am primit-o cu mare bucurie, dar și cu emoție, pentru că vine la pachet cu o mare responsabilitate, iar pauza de 15 ani pe care am avut-o a contribuit la acest amalgam de sentimente. A trecut ceva vreme de atunci, așa că am fost nevoită să mă acomodez treptat atât cu programul, cât și cu personajul. Mă regăsesc un pic în femeia căreia îi dau viață, însă fiind la început de proiect nu am aflat toate detaliile și încă o descopăr pe zi ce trece. Rolul pe care îl interpretez este unul foarte mișto, pentru că e vorba de o tipă zgubilitică, o divă, care sper să fie cea mai iubită! Întotdeauna merg la câștig!”, a mărturisit Oana Zăvoranu.

Ruxandra Ion mărturisește, la rândul ei, că este extrem de încântată să lucreze din nou alături de Oana:

„Deși pauza a fost mare, Oana este într-o formă de zile mari și sperăm ca și de data aceasta să fascineze publicul român. După prima zi de filmare a dovedit nu numai că nu și-a pierdut abilitățile actoricești, ci ne-a și bucurat pe noi, echipa, cu talentul, seriozitatea și profesionalismul ei”, a declarat Ruxandra Ion.

Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.