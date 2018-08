Olivia Newton-John şi John Travolta s-au reunit pentru cea de-a 40-a aniversare a musicalului ''Grease''

Olivia Newton-John şi John Travolta, starurile din pelicula ''Grease'', au celebrat miercuri cea de-a 40-a aniversare a celebrului musical despre adolescenţi, potrivit Reuters.



Cei doi actori au pozat în faţa aparatelor de fotografiat şi au făcut câteva mişcări de dans, cu ocazia proiecţiei organizate de Academia americană de Film în Beverly Hills.



''Ne celebrează filmul, care a însemnat atât de mult pentru istoria cinemaului, nu are termen de comparaţie'', a spus Travolta. ''Cred că este cu adevărat un moment prestigios''.



Newton-John, acum în vârstă de 69 de ani, a jucat rolul lui Sandy, fata cuminte, iar Travolta, 64 de ani, l-a interpretat pe Danny, băiatul rebel, în pelicula care a avut premiera în 1978. Filmul este o adaptare a unui musical de pe Broadway şi conţine pe coloana sonoră hituri precum ''Summer Nights'' şi ''Hopelessly Devoted to You''.



La eveniment au mai participat şi colegii de distribuţie Didi Conn, care a interpretat-o pe Frenchie, Barry Pearl, care l-a jucat pe Doody din gaşca T-Birds, şi regizorul Randal Kleiserr.AGERPRES