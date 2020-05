Oscar Weekend pe TIFF Unlimited

După o viață de lux și petreceri, un rege al lumii mondene din Roma își trage suflarea și se uită în jurul său. La 65 de ani, ce urmează? În cu totul altă lume, un deținut încearcă să salveze trupul unui copil în lagăr. Bucurie și tragedie, opulență și lupta pentru supraviețuire - două filme remarcabile, complet diferite, se văd gratuit pe TIFF Unlimited pe 9-10 mai, în Oscar Weekend: La Grande bellezza/ Marea frumusețe și Son of Saul.



Bonus: Nunți, muzici și casete video, un documentar premiat despre culisele fascinante ale nunților românești. Filmele pot fi văzute gratuit doar la ora anunțată, de pe teritoriul României, după care vor rămâne disponibile pentru abonații unlimited.tiff.ro.



Tot începând din weekend, pentru abonați, un minunat new entry: Chipuri, locuri, de Agnès Varda și JR.

Sâmbătă, 9 mai

ora 17.00 – Nunți, muzici și casete video

Regia: Tudor Giurgiu

Inimioare și trandafiri, poze în parcul central, mirele ținând mireasa în palmă, generice de efect și trucuri pe care meseriașii nunților locale le perpetuează cu mândrie profesională. De la George, cântăreţul din Oneşti întors acasă după o carieră pe Broadway, până la fotograful de sat Petru Mânici, electrician de mină în Petroşani, documentarul îi urmăreşte pe câțiva dintre cei care, cu mai mult sau mai puțin talent, muncesc ca să ai o amintire de la nunta ta. Ceva frumos.

Nominalizat la Premiul Gopo pentru Cel mai bun documentar, 2009

ora 21.00 – La Grande bellezza/ Marea frumusețe

Regia: Paolo Sorrentino

Cu: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso

Un festin vizual, cu scene de-o frumusețe rară, într-un film care i-a adus regizorului serialului The Young Pope o mulțime de premii și reputația unui creator cu o semnătură inconfundabilă. Amintind de La Dolce vita al lui Fellini, filmul îl urmărește pe Jep Gambardella (Toni Servillo), regele autoproclamat al lumii mondene din Roma, ajuns acum la 65 de ani, privind lumea opulentă și decadentă din care a făcut parte, spre finalul marii petreceri. Costume de Giorgio Armani și Laura Biagiotti.

Oscar, Globul de Aur și BAFTA pentru Cel mai bun film străin; Competiția oficială Cannes 2013

Duminică, 10 mai

ora 21.00 – Son of Saul/ Fiul lui Saul

Regia: László Nemes

Cu: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Todd Charmont

Un debut remarcabil, puternic stilizat, despre unul dintre cele mai dramatice momente din istoria omenirii. Octombrie 1944, Auschwitz-Birkenau. În timp ce lucrează la unul dintre crematorii, deţinutul maghiar Saul descoperă trupul unui băiat şi e convins că acesta e fiul său. Saul îşi asumă o sarcină imposibilă: să-i ofere băiatului funeraliile cuvenite. Un rol important în film îl are actorul clujean Levente Molnár.

Oscar pentru Cel mai bun film străin, 2016; Marele premiu al juriului, Premiul FIPRESCI - Cannes 2015

Nou pe TIFF Unlimited

Visages, villages/ Chipuri, locuri

Regia: Agnès Varda și JR

O experiență tandră și emoționantă despre bucuria de-ai descoperi pe ceilalți. Agnès Varda, la 89 de ani, una dintre cele mai importante figuri ale Noului Val francez, și un fotograf hip de 35 de ani, JR, călătoresc prin mai multe sate din Franța, în camioneta lui JR transformată în studio foto, întâlnesc localnici, le descoperă poveștile și le transformă portretele în imense fotografii murale. Le expun pe case, hambare, fațade de magazine sau trenuri, spre uimirea și încântarea lor. Fermecătoare incursiune despre arta care celebrează viața, și despre prietenie.

Nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun documentar, 2018; În afara competiției, Cannes 2017

*Disponibil pentru abonați, din 9 mai.

The festival must go on. Anytime. Online.

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited este disponibil online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de peste 120 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

Noii abonați beneficiază de o perioadă extinsă de free trial de 14 zile. Detalii pe unlimited.tiff.ro .

Ne puteți urmări pe:

unlimited.tiff.ro | FB: @tiffunlimited | Instagram | YouTube