Pelicula "Bacurau", cel mai bun film la cea de-a 29-a ediție a Festivalului de la Malaga

antena1

Producţia franco-braziliană 'Bacurau', regizată de Juliano Dornelles şi Kleber Mendoaoa Filho, a fost aleasă cel mai bună peliculă la cea de-a 29-a ediţie a Festivalului de Film Fantastic al Universităţii din Malaga (Fancine), care s-a încheiat joi.

Filmul, a cărui acţiune se petrece într-un sat lăsat în voia sorţii de guvern şi ai cărui locuitori sunt atacaţi, a câştigat marele premiu, însoţit de un cec în valoare de 9.000 de euro, au informat organizatorii.



Juriul l-a distins cu premiul pentru cel mai bun regizor şi pe cineastul american Richard Stanley pentru filmul 'Colour Out of Space', care a obţinut şi premiul pentru cele mai bune efecte speciale.



Cea mai bună actriţă a fost desemnată britanica Imogen Poots pentru rolul său din filmul american 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, iar cel mai bun actor a fost desemnat francezul Jean Dujardin pentru lungmetrajul 'Deerskin', de Quentin Dupieux, care a fost recompensat şi cu premiul pentru cel mai bun scenariu.



Filmul austriac 'Little Joe', realizat de Jessica Hausner, a câştigat premiul pentru cea mai bună imagine pentru Martin Gschlacht şi cea mai bună coloană sonoră.



Premiul publicului a fost acordat filmului german 'The Golden Glove', în regia cineastului de origine turcă Fatih Akin care se bazează pe fapte reale şi prezintă activitatea unui criminal în serie din Hamburgo de la începutul anilor 70.

AGERPRES