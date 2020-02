Pelicula "La Cuțite" continuă. Cine va juca în rolul principal

wikipedia

După succesul înregistrat de "Knives Out" ("La Cuţite"), creatorul acestuia a decis să-i ofere blockbuster-ului o continuare, mizând tot pe Daniel Craig în rolul detectivului Benoît Blanc.

Inspirat de Agatha Christie, "Knives Out" prezintă asasinarea unui celebru autor de romane poliţiste, în seara în care împlineşte 85 de ani, şi ancheta care urmează acestei crime.

Filmul lui Rian Johnson - devenit celebru în urma îndrăzneţului său episod 8 din saga "Star Wars", "The Last Jedi", care a împărţit fanii şi critica - a depăşit pragul de 300 de milioane de dolari încasaţi la nivel mondial, la un buget de producţie de 40 de milioane.



"Am avut întotdeauna în cap ideea că dacă acest film merge bine, ar fi distractiv să facem şi altele", a declarat regizorul american.



Succesul filmului i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu original, iar Lionsgate Studios a confirmat recent că este planificată o continuare.

"Va fi mai degrabă un caz nou, o nouă serie de suspecţi, un alt fel de enigmă, dar personajul lui Daniel, Benoît Blanc, va fi acolo pentru a o rezolva", a explicat Rian Johnson.



Primul episod a aliniat o distribuţie impresionantă de staruri cum ar fi Chris Evans ("Captain America"), Jamie Lee Curtis şi viitoarea Bond-girl, Ana de Armas, însă nu se ştie cine le va înlocui în viitor.



Rian Johnson povesteşte că a avut ideea care a stat la baza "Knives Out" în urmă cu aproximativ zece ani, însă proiectul a fost întrerupt de "The Last Jedi", lansat în 2017, a cărui pregătire şi filmare s-au întins pe patru ani.



Johnson rămâne, teoretic, legat de o viitoare trilogie din universul "Star Wars", anunţată în 2017, în pofida zvonurilor privind anularea acesteia după criticile virulente ale fanilor la adresa "The Last Jedi". "Am încă relaţii foarte bune cu Lucasfilm şi nu s-a anunţat nimic", a precizat cineastul.

