Peliculele nominalizate la premiul Oscar 2020 pentru cel mai bun film

Pelicula sud-coreeană "Parasite" se numără printre producţiile nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la care au mai fost nominalizate producţii precum "The Irishman" şi "Joker".



La această categorie mai sunt pe listă și "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story", "1917" şi "Once Upon A Time... in Hollywood".

AGERPRES