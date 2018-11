Premiera absolută a spectacolului "Experimentul P" a deschis Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio şi de Forme Noi de la Piteşti

Premiera absolută a spectacolului "Experimentul P", în regia lui Alexander Hausvater, a deschis, sâmbătă, ediţia din acest an a Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio şi de Forme Noi de la Piteşti.



Producţie a Teatrului "Alexandru Davila" din Piteşti, spectacolul este inspirat de cazul real al Experimentului Piteşti, care a avut loc între 1949-1952 şi în care s-a încercat crearea unei instituţii de reformare a naturii umane, se arată în prezentarea spectacolului.



Din distribuţie fac parte Gogu Preda, Ciprian Valea, Ramona Olteanu, Ada Dumitru, Dan Andrei, Diana Bagdasar, Radu Bunescu, Daniela Butuşină, Iulia Dumitru, Oana Marcu, Andrei Nedelea, Alexandru Nuţă, Tatiana Serghi.



Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio şi de Forme Noi, ajuns la cea de-a XXII-a ediţie, se desfăşoară în perioada 3-11 noiembrie şi aduce la Piteşti trupe din Franţa, Republica Moldova şi România.



"Premiera absolută cu care deschidem această sărbătoare sper să fie un argument convingător pentru spectatori să vină la acest festival. Actorii noştri, conduşi de un magician al scenei, Alexandru Hausvater, vor pune în scenă o mare şi traumatizantă problemă a societăţii, a României post-comuniste", a spus directorul artistic al festivalului, regizorul Matei Varodi.



În secţiunea competitivă a festivalului au fost înscrise opt spectacole: "Regina frumuseţii din Leenane" - Teatrul "Jean Bart" din Tulcea, "Autorul" - Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, "Hamlet cursa de şoareci" - Teatrul Naţional "Satiricus I.L. Caragiale" din Chişinău, "Fata din curcubeu" - Teatrul de Artă Bucureşti, "Orchestra Titanic" - Teatrul Naţional Bucureşti, "Monstrul nisipurilor" - Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galaţi, "Pisici" - Teatrul Municipal "Matei Vişniec" din Suceava, şi "Zeul măcelului" - Teatrul Dramatic "Mihai Eminescu" din Botoşani.



Juriul care va desemna câştigătorii îi are în componenţă pe actorul şi regizorul Emil Boroghină, vicepreşedinte executiv UNITER Aura Corbeanu, criticii Mircea Morariu, Doina Papp, Ludlmila Patlanjoglu şi regizorul Matei Varodi.



Printre spectacolele invitate în festival se numără "Ane de course" - Le Theatre "En Kit" Tomblaine, Franţa, "Puşlamaua de la etajul 13", de Mircea M. Ionescu, producţie a Asociaţiei Internaţionale "Artiscan" din Bucureşti, sau "The show must gon on" după "Telegrama" de Aldo Nicolaj, producţie a Companiei "Teatrix" din Bucureşti.



Festivalul se va încheia pe 11 noiembrie cu spectacolul "Romanţioşii" de Edmond Rostand, regizat de Vlad Cristache, producţie a Teatrului "Alexandru Davila" din Piteşti. AGERPRES