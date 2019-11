Premiera documentarului ABIS, de Matei Bejenaru, la WASP Working Art Space and Production

Asociația 4Culture și WASP Studios anunță premiera documentarului ABIS, de Matei Bejenaru, vineri, 15 noiembrie, de la 19:30, la WASP Working Art Space and Production. Proiecția va fi urmată de un moment poetic din opera lui Ștefan Augustin Doinaș cu actorii Octavian Jighirgiu și Andreea Darie, și de un dialog între Matei Bejenaru și invitații săii: Adina Cezar, Liana Tugearu, Ioan Tugearu, Alina Ledeanu.



Filmul Abis explorează personalitatea enigmatică și carismatică a lui Irinel Liciu, prim-solistă a baletului Operei Române din Bucuresti în anii '50-'60. Filmat pe peliculă și folosind materiale din Arhiva Națională de Filme, Agenția de presă Agerpress, precum și arhiva Revistei Secolul 21, Abis este un eseu despre condiția artistului și raporturile acestuia cu arta și viața sa. Totodată, sunt explorate și tehnici tradiționale ale filmului pe peliculă (supraimpresiune, utilizarea de pelicule cu sensibilități, contraste și granulații diferite) care întregesc stilul vizual al filmului bazat pe alternarea de cadre atent construite cu altele spontane, subiective, în ideea construirii unei poetici vizuale specifice.



Matei Bejenaru este artist vizual și profesor de fotografie și artă video la Universitatea Națională de Arte "George Enescu" Iași. Este fondator și director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iași (între 1997 și 2008). În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video și performance-uri, el investighează politici de reprezentare în fotografia și filmul documentar social, metode interdisciplinare de generare a proiectelor artistice hibride, care importă elemente de limbaj din alte medii precum muzică, teatrul performativ ori poezie.



Documentarul ABIS face parte din Creative Crossroads - Art and Humanity, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Life Long Burning - Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

Documentarul va fi prezentat la BOZAR, Bruxelles, în perioada 3 Decembrie 2019 - 12 Ianuarie 2020, în cadrul Europalia Arts Festival Romania, cu sprijinul Institutului Cultural Român.

ABIS

Autor: Matei Bejenaru

Cu participarea: Adina Cezar, Liana Tugearu, Ioan Tugearu

Muzica: Jean-Paul Dess

Narator: Octavian Jighirgiu

Prelucrare digitală imagine și sunet: Marian-Mina Mihai

Colorist: Marian-Mina Mihai

Lectura: Octavian Jighirgiu

Sunet: Vlad Onescu

15 NOV 2019

WASP Working Art Space and Production

9:30 - 20:00 ABIS, de Matei Bejenaru, proiecție în premieră

20:00 - 20:10 Moment poetic cu actorii Octavian Jighirgiu și Andreea Darie (poeme de Ștefan Augustin Doinaș)

20:10 - 21:00 Dialog cu Matei Bejenaru, Andreea Căpitănescu (curator și producător) și invitații speciali Adina Cezar (coregrafă), Liana Tugearu (critic de dans), Ioan Tugearu (coregraf), Alina Ledeanu (președinte Fundația Culturală Secolul 21)

03 DEC 2019 - 12 JAN 202

BOZAR, Bruxelles

Projection Room

Europalia Arts Festival Romania, cu sprijinul Institutului Cultural Român

Credit foto: video stil Abis, de Matei Bejenaru