Premieră în Spania: un western cu actrița Olimpia Melinte în rolul unei asasine profesioniste

Protagonista serialului „Vlad” (PRO TV), Olimpia Melinte, participă la premiera unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului în Spania, „Sordo”/ „The (Silent) War” regizat de Alfonso Cortés-Cavanillas („Deconstructing Dani García”- 2015, „Scoop” - 2018), în care joacă rolul unei asasine.

Acțiunea filmului se petrece în 1944, spre finalul celui de-al Doilea Război Mondial și are în prim plan povestea unui bărbat care surzește în urma unei explozii puternice și încearcă să se ascundă prin pădurile Cantabriei pentru a scăpa de armata lui Franco care și-a propus să îl captureze. Din distribuție fac parte unii dintre cei mai populari actori spanioli ai momentului: Asier Etxeandía („Pain and Glory”), Aitor Luna („Cathedral of the Sea”, „Velvet”, „Gran Reserva”, „La Fuga”, „Los Hombres de Paco”), Hugo Silva („The Ministry of Time”, „Web Therapy”, „The Body”, „Los Hombres de Paco”, „El Hombre de Arena”), Marian Alvarez („Lo mejor de mí”, „Wounded”, „Morir”, „La Fuga”), Ruth Diaz („The Fury of a Patient Man”), și Inmanol Arias („Velvet Colección”, „Cuéntame”, „The Liberator”, „El Lute: Run for Your Life”). Filmul poate fi văzut în cinematografele din Spania din 13 septembrie.

„Personajul meu, Darya Sergheievici Volkov, este lunetistă și criminală de război, angajată de armata spaniolă să-l vâneze pe Anselmo (Asier Etxeandia), personajul principal. Ea este din Ucraina, dar a luptat și pentru armata rusă. De la casting până la ultima zi de filmare, această producție care m-a adus încă o data în Spania (locul care mi-a dăruit atâta bucurie și unde am învățat enorm în proiectul Caníbal filmat aici cu câțiva ani în urmă) a fost o aventură minunată în care am construit primul meu rol care pare 100% negativ, fără nici o nuanță de blândețe sau compasiune pentru victimele mele, o adevărată provocare condusă cu măiestrie și mult tact de regizorul nostru Alfonso Cortes Cavanillas. Au fost zile și nopți de filmare tensionate, prin munți și peșteri din Cantabria, călare sau pe jos, cu o echipă fantastică în spate. Am lucrat cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori ai momentului din Spania ca Hugo Silva, Asier Etxeandia sau Marian Alvarez. Am învățat să trag cu arma, să călăresc bine, și mi-am creat, împreună cu un coach, un accent ucrainean pentru ca personajul meu să fie cât mai aproape de realitate. Sper să avem ocazia să vedem acest film și în cinematografele românești, dar până atunci eu mă pregătesc de premiera din Spania care are loc pe 11 septembrie, la celebrul cinematograf Capitol din Madrid, alături de o orchestră care va reproduce live coloana sonoră, într-un spectacol pe care îl aștept cu emoții și nerăbdare”, povestește Olimpia Melinte.

Pentru actrița nominalizată la prestigioasele Premii Goya în 2014, categoria „Revelația anului” pentru rolul din „Cannibal”/ „Caníbal„ (regia: Manuel Martín Cuenca), revenirea în Spania pentru filmările la „Sordo” care au avut loc în Cantabria, în 2017, a fost o sursă de inspirație și, în același timp, prilejul pentru a construi un personaj dificil de abordat: o femeie al cărui unic crez este ordinul dat, care găsește plăcere în a tortura inamicii deveniți victime abandonate în bălți de sânge. În crearea personajului său, Olimpia a folosit ca sursă de inspirație romanul „Războiul nu are chip de femeie” de Svetlana Aleksievici.

„Cea mai dificilă scenă a fost cea în care trebuia să-l torturez pe unul dintre fugitivii capturați, interpretat de Hugo Silva. Îmi amintesc fiecare dintre ustensilele cu care am lucrat: cuie, ciocane ș.a.m.d., de tot sângele care împroșca peste tot când loveam deținutul, de fiecare mișcare precisă pe care trebuia să o fac, fiindcă totul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă loveam cu un milimetru mai într-o parte, și de monologul de o pagină pe care trebuia să-l spun în tot acest timp. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul filmărilor și am încheiat acea zi la un pahar de whisky în fața șemineului, povestind despre temerile fiecăruia din echipă, de la regizor și directorul de imagine, până la noi, actorii…”, își amintește actrița.

În acest western, Olimpia Melinte e de nerecunoscut: e șatenă, are o cicatrice pe față, poartă uniformă, călărește, trage cu arma, ucide, torturează.

Regizorul Alfonso Cortes Cavanillas spune că personajele sale nu sunt rele sau bune, ci oameni de privit în context, ale căror acțiuni sunt dictate de circumstanțe.

Sordo este un proiect care a început în 2010 când regizorul a cumpărat benzile desenate și drepturile de adaptare. „E un proiect ambițios la care am lucrat aproape șapte ani pentru scenariu și dezvoltare, pentru că Sordo are o narațiune aparte și o estetică inovatoare care nu s-au mai văzut până acum în cinematografia spaniolă - o fuziune dintre spaghetti western în stilul lui Sergio Leone și clasicul lui John Ford ce are ca rezultat o recenzie personală a genului, adaptat astfel la istoria Spaniei. Acordăm o importanță deosebită peisajelor și naturii, iar sunetul este un element fundamental în acest lungmetraj. Ne dorim ca spectatorul să simtă izolarea de care suferă protagonistul surd, așa că am creat o atmosferă copleșitoare prin jocul sunetului și al tăcerii. Este un film care are momente de liniște absolută, iar altele cu mult zgomot. Este, de asemenea, un film cu personaje pure, aici nu există personaje bune sau rele, ci oameni cu circumstanțele lor, ghidați de valori clasice și puternice precum dragostea, prietenia sau familia, către acțiuni pozitive sau spre răzbunare, către bunătate sau răutate. Sordo este cel mai personal proiect pe care l-am făcut în cariera mea și reprezintă, într-un fel, pentru mine, libertatea cinematografiei, libertatea de a vorbi despre un subiect controversat - perioada spaniolă postbelică, dintr-un alt punct de vedere, de la distanță și fără niciun complex. Am vrut să arăt astfel și că toate genurile pot fi adaptate în cinema, într-un mod foarte personal.”, spune Alfonso Cortés-Cavanillas.

Olimpia Melinte s-a născut la Iaşi pe 7 noiembrie 1986. A absolvit Facultatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, secţia artă dramatică, clasa Emil Coşeru, şi a debutat pe marele ecran în filmul „Cele ce plutesc” în regia lui Mircea Daneliuc, în 2009. Rolul interpretat în acest film i-a adus două nominalizari la Gala Pemiilor Gopo 2010, pentru "Cea mai bună actriţă în rol principal" şi pentru Premiul "Tânară Speranţă". A lucrat apoi cu regizoarea Luiza Parvu pentru scurt metrajul „Draft 7”, film răsplatit cu premii speciale atât în ţară cât şi în străinătate. În 2011, Olimpia a fost aleasă dintre 250 de actriţe pentru a interpreta rolul Luminiţei din filmul Italian „Sette opere di misericordia” regizat de Massimiliano şi Gianluca de Serio, film pentru care a primit şi Premiul pentru interpretare la Bobbio Film Festival, în Italia. Pelicula a obţinut numeroase premii la festivalurile internaţionale de film din lume ca Locarno, Annecy, Vilerupt sau Marrakech. În 2013 a fost aleasă pentru dublul rol în filmul „Canibal”, regizat de Manuel Martín Cuenca şi filmat în Granada, pentru care a fost nominalizată la Premiile Goya 2014, categoria „Revelația anului”. În ultimii 5 ani, Olimpia a apărut în filme ca „Selfie” (2014) și „Selfie 69” (2016) – regia Cristina Iacob, „București NonStop” (2105, regia Dan Chișu), miniseria „Harley and the Davidsons” (2016, Discovery Channel), „Perfect sănătos” (2017, regia Anca Damian), „În pronunțare” (2018, regia Mihaela Popescu), „Proiecte de trecut” (2018, regia Andrei Zinca), precum și în scurtmetrajele „Perseide” (2016, Andrei Răuțu), „Miss Sueno” (2018, Radu Potcoavă) și în serialul online „Casting” la realizarea cpruia a contribuit și în calitate de co-scenarist. A revenit pe scenă în 2018, cu rolul din „Viața x 3” de Yasmina Reza, jucat la Teatrul de Comedie din București.

În prezent joacă în serialul „Vlad” (PRO TV) aflat la debutul sezonului al doilea (9 septembrie 2019).