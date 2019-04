Premiere cinematografice în luna aprilie

Box office-ul românesc are un nou supererou preferat “SHAZAM!”

Cel mai recent supererou din universul DC, ,,SHAZAM!” a impresionat publicul cu efectele sale speciale şi scenariul plin de umor şi a devenit liderul box office-ului românesc după ce a fost vizionat în premieră de 41.872 de spectatori şi a generat venituri în valoare de 983.881 lei.

Povestea filmului porneşte de la ideea că toţi avem puteri nebănuite de supererou, însă e nevoie doar de puțină magie pentru a fi scoase la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor. Un suflet de copil într-un corp superdotat, Shazam profită de puterile sale exact așa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Poate zbura? Poate vedea prin pereți? Poate produce fulgere cu mâinile? Poate sări peste teste? Shazam va testa limitele abilităților sale cu naivitatea și bucuria unui copil. Însă va trebui să învețe rapid să își stăpânească puterile pentru a face față confruntării cu forțele distrugătoare ale dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

“SHAZAM!” îl aduce de asemenea în rol principal pe Jack Dylan Grazer (“IT”), în interpretarea celui mai bun prieten al lui Billy. Distribuţia îi include de asemenea pe Faithe Herman (“This is Us”), Grace Fulton (“Annabelle: Creation”), Ian Chen (“Fresh Off the Boat), Jovan Armand (“Hawaii Five-0”), Marta Milans (“Killer Women”) şi Cooper Andrews (“The Walking Dead”).

Ancorat în universul DC, însă cu un umor aparte şi un ton care îl face ideal pentru mersul la cinema alături de întreaga familie, scenariul filmului ,,SHAZAM!” este scris de Henry Gayden şi Darren Lemke, având la bază personaje din universul DC. Personajul Shazam a fost creat de Bill Parker şi C.C. Beck. Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia semnează genericul în calitate de producători executivi.

Echipa creativă a lui Sandberg il include pe directorul de imagine al filmului “Annabelle: Creation”, Maxime Alexandre, precum si cu production designer-ul Jennifer Spence, editorul de montaj Michel Aller si costumele Leah Butler. Muzica este semnată de Benjamin Wallfisch (“Blade Runner 2049,” “IT,” “Annabelle: Creation”).

Cea mai nouă aventură din Universul DC Comics, „Shazam!” aduce povestea de început a unui super erou atipic și simpatic, din 5 aprilie, pe marile ecrane din toată ţara, în formatele: IMAX 3D, 3D şi 4DX.

,,Hellboy” la Action Night, o seară cu premii şi adrenalină pentru fani

Cea de-a doua ediţie a campaniei Action Night aduce în avanpremieră filmul ,,Hellboy” în cadrul cinematografelor din reţeaua Cinema City şi garantează pe loc cadouri fanilor care îşi achiziţionează bilete la proiecţia specială a filmului din data de 10 aprilie, cu începere de la ora 19.30.

Un tricou personalizat ,,Hellboy” şi o doză de bere reprezintă cele două premii oferite cinefililor care achiziţionează bilete la Action Night, seara dedicată amatorilor de senzaţii tari, care aleg să se numere printre primii care vizionează filmul şi sunt recompensaţi pe măsură.

,,Hellboy” s-a întors și este mai fioros ca niciodată! Acțiunea îl găsește pe legendarul erou-demon (David Harbour) în Anglia unde trebuie să învingă trei monștri giganți care fac ravagii. Acolo, o întâlnește pe Nimue (Milla Jovovich), o vrăjitoare nemuritoare și extrem de puternică, hotărâtă să dezlănțuie Iadul pe Pământ.

Creatură supranaturală, crescută printre oameni, Hellboy nu se va da înapoi de la nimic pentru a opri planurile lui Nimue și a salva omenirea.

Cu o distribuție remarcabilă, completată de actorii Ian McShane, Sasha Lane și Daniel Dae Kim, acțiunea „Hellboy” poate și urmărită în 3D, la cinema, începând cu 12 aprilie.

Domnul Link vine în premieră în aventura animată ,,Haios şi Blănos” din 12 aprilie pe marile ecrane

Categoric cel mai ,,Haios şi blănos” personaj din această aventură animată produsă de prestigiosul studio Laika, domnul Link este o specie pe cale de dispariţie care îşi cucereşte iremediabil publicul prin umorul său şi informaţiile cu caracter educativ puse la dispoziţia publicului său, cu care îşi dă întâlnire din 12 aprilie în cinematografe.

Cu o scenagrafie epică, plină de culoare şi atent stilizată, animaţia ,,Haios şi Blănos” şi-a găsit inspiraţia în era victoriană, tehnica la care au apelat realizatorii fiind cea slow motion.

De asemenea, revista National Geographic a reprezentat un element important care a influenţat conturarea imaginii acestui proiect prin aducerea unei vibraţii specifice, a elementului de aventură şi introducerea unor noi culturi pe marile ecrane.

Povestea animaţiei debutează cu prezentarea lui Sir Lionel, un aventurier curajos şi cuceritor care se consideră cel mai important cercetător al miturilor şi monştrilor. Problema este că nimeni altcineva nu este de acord. Pentru a le demonstra tuturor ce abilităţi are, planifică o expediţie enigmatică pentru a descoperi veriga lipsă din evoluţia omului.

Cam caraghios, surprinzător de inteligent şi foarte afectuos, domnul Link, singura lui cale de slavare fiind Lionel. Aşadar, cei doi împreună cu îndrăzneaţa Adelina pornesc într-o călătorie în jurul lumii pentru a găsi rudele îndepărtate ale lui Link din fabuloasa vale Shangri-La.