Prezențe românești la „Nowe Horyzonty/New Horizons” de la Wrocław, un festival al vizionarilor cinematografiei

Trei filme românești de producție recentă – La Gomera, în regia lui Corneliu Porumboiu, Touch me not, în regia Adinei Pintilie, și Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în regia lui Radu Jude – vor fi proiectate în cadrul Festivalului Internaţional de Film „Nowe Horyzonty”/„New Horizons”, care începe astăzi la Wrocław. Totodată, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varșovia, regizoarea Ana-Maria Comănescu și producătoarea Carla Fotea vor participa la atelierele „Studio Nowe Horyzonty+” din cadrul festivalului, iar criticul de film Georgiana Mușat va lua parte la întâlnirile „A Sunday in the Country”.

Unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice poloneze cu participare internațională, aflat în 2019 la cea de-a XIX-a ediţie, Festivalul de Film „Nowe Horyzonty/New Horizons” are loc anul acesta în perioada 25 iulie – 4 august. Desfăşurat în fiecare an la Wrocław, festivalul organizat de Asociația Nowe Horyzonty prezintă filme care depăşesc cadrul cinematografiei convenţionale. Având în paralel mai multe secţiuni – concurs, retrospective și proiecţii speciale, completate de concerte, proiecţii cu muzică live, proiecţii în aer liber – evenimentul aduce în prim-plan regizori care merg contra curentului şi creatori cu stil propriu, inimitabil. Echipa de selecţioneri alege în program, din toate colţurile lumii, filme puternice, cu forţă de expresie şi forme deosebite, care trezesc pretutindeni reacţii extreme şi emoţii, care nasc polemici şi discuţii, admiraţie şi proteste. Organizatorii îl numesc un festival al vizionarilor cinematografiei, al artiştilor fără compromisuri. În ultimii ani, programul fiecărei ediţii include filme româneşti şi invitaţi din România.

Institutul Cultural Român de la Varşovia continuă în 2019 parteneriatul cu importanta manifestare de la Wrocław. Alături de filmele noi românești, nelipsite din programul Festivalului, ICR Varșovia susține prezența participanților din România la atelierele „Studio Nowe Horyzonty+”, dedicate tinerilor profesionişti din domeniul cinematografiei, şi la întâlnirile „A Sunday in the Country”, dedicate tinerilor critici de film.

În programul festivalului au fost incluse filmele La Gomera, în regia lui Corneliu Porumboiu, în secțiunea „Masters/Maeștri”, Touch me not, în regia Adinei Pintilie, și Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în regia lui Radu Jude, în secțiunea „Season/Sezon“. Primele două filme au fost achiziționate de firma de distribuție Gutek Film, cel mai important canal de distribuție a filmului românesc în Polonia. Filmul lui Corneliu Porumboiu, cumpărat în urma ediției din acest an a Festivalului de la Cannes, va fi lansat în cinematografele poloneze cel mai probabil în iarna lui 2019. Cea mai nouă peliculă a lui Radu Jude a fost achiziționată de distribuitorul polonez Aurora și va fi prezentată acum în avanpremieră, înaintea lansării oficiale din toamnă.

Unul dintre punctele importante din programul festivalului este reprezentat de atelierele „Studio Nowe Horyzonty+” (27-30 iulie), o iniţiativă dedicată tinerilor profesionişti din domeniul cinematografiei, dornici să acumuleze cunoştinţe pe tema funcţionării pieţei internaţionale a filmului. Atelierele sunt susţinute de experţi în domeniu – regizori, producători, agenţi de vânzări, programatori. Partenerii constanți ai programului sunt EAVE și London Film Academy. Această a zecea ediţie a atelierelor va aduce cu sine cea de-a opta participare românească. În urma reuşitelor prezentări susţinute anii trecuţi şi ca o recunoaştere a valorii constante a cinematografiei româneşti, organizatorii au dorit ca şi în 2019 să aibă invitaţi profesionişti din România, alegerea fiind acum regizoarea Ana-Maria Comănescu și producătoarea Carla Fotea.

De asemenea, jurnalista Georgiana Mușat, critic de film și masterand UNATC, va fi prezentă în cadrul întâlnirilor „A Sunday in the Country” (28-30 iulie), alături de tineri critici de film din Austria, Italia, Ungaria, Olanda, Polonia, Belgia și Spania, aceasta fiind cea de-a patra participare românească la acest modul. Sub îndrumarea reputatului critic de film Tommaso Tocci și a reprezentanţilor Academiei Europene de Film şi Asociaţiei Nowe Horyzonty, participanţii vor discuta despre viitorul meseriei pe care o practică, despre planuri profesionale şi specificul profesiei în diverse ţări, și se vor întâlni cu creatori de film importanţi. Scopul întâlnirilor este facilitarea schimbului de experienţă şi de idei, dar şi crearea unor noi contacte internaţionale între participanţi.